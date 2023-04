La planeación de la ciudad está liderada por el manejo que se le debe dar a los carros; todo gira alrededor de estos aparatos. Vías, puentes, centros comerciales, utilización del espacio público, parqueaderos, todo tiene que ver con los carros. Gracias a estos las ciudades se extendieron pues muchos ciudadanos deciden vivir en la periferia, en el entendido que pueden llegar rápido y cómodamente a su lugar de trabajo en el centro de la ciudad. Después de mirar muchas cifras, me quedo con las siguientes que encontré en un periódico bogotano: Bogotá tiene 1′932.562 carros, 497.000 motos y apenas 10.919 vehículos de transporte masivo. Por otra parte la misma publicación dice que apenas el 15% de la población bogotana se desplaza en carro particular. Es decir que, también de acuerdo con las cifras del censo nacional, en Bogotá hay 7′181.000, y tan solo 1′077.150 personas tienen carro particular, sobra decir que no es un carro por persona, ha personas que tranquilamente tienen 3 o más carros.

Todo esto para decir que el mayor problema que se siente en la ciudad es causado apenas por una proporción ínfima de habitantes. Siempre decimos que se necesitan más vías, gasolina más barata, más parqueaderos, zonas azules, semáforos, restricción de motos, acabar con las ciclorrutas y medidas siempre encaminadas a mejorar la vida del 15% o menos de la población. ¿vale la pena?

Las universidades, por ejemplo, han sacrificado grandes espacios de campus para construir parqueaderos que difícilmente se llenan, sin embargo la sensación de amplitud tiene que ver con la posibilidad de ofrecer a sus usuarios la comodidad de “parquear tranquilo”. Los edificios de lujo pueden ofrecer hasta seis parqueaderos por inmueble. ¡Seis!

¿Alguna vez le han preguntado a un usuario de Transmilenio si su elección de un centro comercial tiene que ver con los parqueaderos? Eso no importa, mientras tenga buenas vías de acceso (para los carros, se entiende) el centro comercial es adecuado. El parqueadero del parque simón Bolívar es ínfimo y casi nunca se llena, lógico, al parque más grande de la ciudad no se llega en carro. Quienes lo utilizan tienen muchas alternativas para llegar que montarse en un carro. Bicicleta, caminan o se montan en transporte público

Adicionalmente el carro ocupa espacio “muerto” importante, la gran generalidad es de un carro por usuario, es decir que apenas se utiliza el 20% del aparato, en ese mismo espacio caben algo así como, parqueadas, 42 bicicletas.

Por qué siempre las políticas tienen que ver con mejorar el tráfico de las ciudades, el tráfico de los carros particulares, por supuesto. Los alcaldes intentan aumentar las vías, reducen andenes, tumban parques y hacen calles de más de 5 carriles, el metro, una necesidad sentida de la ciudad no importa a los alcaldes desde hace más de 50 años, han administrado la ciudad para el 15% de los ciudadanos e incomodado al otro 85.

No hay andenes, ni parqueaderos para bicicletas, las ciclorrutas son ínfimas, mal diseñadas, inseguras y existen de acuerdo con el capricho de cada alcalde. Todo tiene que ver con vías, semáforos, polución, tráfico, precio de la gasolina, parqueaderos etc., y se nos olvida que esto solo tiene que ver con el 15% o menos del a población. Si este 15% en sus carros es el dueño de las vías, lo lógico es que paguen y que de alguna manera correspondan al restante 85%.

Repito, a los alcaldes les importa muy poco los ciudadanos, centran los problemas en aquellos del 15%, el restante 85 debe sujetarse a estas políticas, que además son de una torpeza supina. Como el pico y placa que alivia momentáneamente el tráfico y rápidamente aumenta el parque automotor.

En aeropuertos, centros comerciales, hospitales y cualquier lugar en el que transiten personas se busca que sea la mayor cantidad de personas las que se desplacen rápido y cómodamente, salvo a nivel ciudad que lo que se intenta es que el 15% se mueva y el resto haga lo que pueda.

Es el momento de repensar esta prioridad, grandes ciudades sacan carros del centro de la ciudad, lógico, con un sistema de transporte público adecuado, en Bogotá, como no hay un sistema que sirva siguen pensando en ese ínfimo 15%