Los artistas que salieron del mítico bar CBGB´s en los años 70 en New York, se volvieron famosos de a poco. Ramones fueron los inventores del género que después sería llamado “Punk”. Television, cuyo líder Tom Verlaine murió hace poco, fueron fundamentales en llevar el rock a nuevos rumbos. Talking Heads con sus letras y puestas en escena se volverían eventualmente una banda de culto. Patti Smith es ícono del Punk y el feminismo. Pero ninguno de esos artistas tuvo el apogeo y fama casi inmediata que tuvo Blondie, quien llegó a volverse una de las bandas mas famosas del mundo. Por eso no no es un hecho menor que los vayamos a tener en Colombia a fines de este mes.

Cuando se piensa en Blondie, se viene a la cabeza automaticamente (e injustamente porque ese no era su nombre artístico, sino el de toda la banda) a su cantante Debbie Harry. Debbie superó su fama en lo meramente músical, para volverse un ícono cultural de esos años, con incursiones en el modelaje y la actuación.

Debbie creció en New Jersey y estaba claro que no le gustaban los valores impuestos a las niñas típicas. Era de pocos amigos pero siempre le interesó la música. De adolescente iba a ver a los New York Dolls, banda que combinaba glam con sonidos más crudos. En esos conciertos conoció a un roadie llamado Chris Stein, quien se convertiría primero en su amigo, después en su pareja y finalmente en el cocreador de varios proyectos musicales, que terminarían en Blondie

El nombre de la banda nació cuando Debbie caminaba por la calle con su pelo decolorado. Los hombres le gritaban “Hey Blondie” que se traduciría como “oye monita”. Ella lo relacionó con la tira cómica del mismo nombre. En su autobiografia del 2019 llamada Face It Debbie dice: “Blondie era una chica que parecia más tonta que todos y al final era al revés, yo podía jugar ese papel en escenario”. Sobre el concepto de la banda dice : “Yo jugaba con la idea de ser una mujer muy femenina, estando delante de una banda de rock masculina en un juego altamente machista. Yo decía cosas en las canciones que las cantantes femeninas de aquella época no decían. Yo no era sumisa o le rogaba a él que volviéramos, yo estaba pateando su trasero, echándolo de la casa, incluso pateando mi propio trasero. Mi personaje en Blondie era el de una muñeca inflable con un lado oscuro, provocativo y agresivo. Yo estaba jugando pero me lo tomaba muy en serio.”

Pero no era solo la actitud provocadora de Debbie lo que funcionaba. Blondie sabía moverse por distintas ramas del rock. Inicialmente una banda New Wave, oscilaba entre un sonido de los cincuentas más melódico, y uno más agresivo con dejos punk. Todo esto con la típica actitud de banda rockanrollera neoyorkina: nada les importaba, no eran simpáticos, ni siquiera entre ellos, eran caóticos en escena y Debbie canalizaba toda esa actitud. Perfecta para un templo underground como el CBGB´s

Los años pasaron, la banda logró romper las fronteras del bar y empezó a sonar en las radios mainstream. Ahí empezaron a experimentar con otros géneros como el Disco. En 1979 lograron ser número uno en listas con Heart Of Glass. Una pegajosa e inolvidable pieza discotequera con la voz de Debbie en todo su esplendor. El video tiene escenas de la discoteca Studio 54, el símbolo del glamour y la opulencia de esos años. La antitésis del CBGB´s. Sus fans originales lo consideraron un acto de tración. A los miembros de la banda viendo sus cuentas de banco no les importó.

La diversidad de Blondie se notó en Rapture, una de las primeras canciones de pop con una sección de rap que entró a listas. Pero el momento más grande de la banda fue cuando hicieron la canción principal de la película Américan Gigolo, llamada Call Me. Una pieza de Synth Pop fiestero producida por el rey del ítalodisco Giorgio Moroder. Llegaron a ser nominados a un Globo de Oro por ello.

El desgaste, los excesos, y el descontento por que toda la atención se centrara en Debbie, hizo que la banda terminará de mala manera, incluso con peleas legales. En 1998 de nuevo con Stein y el baterista Clem Burke, sacaron la canción “Maria” mostrándose ante una nueva generación. Llevan varios años de gira y Debbie se ha vuelto activista de los derechos de la comunidad LGBTQ.

Escuchándolos para hacer este artículo me quedó claro que Blondie fue una banda irregular, sus discos mezclan himnos inolvidables, con canciones intrascendentes. Tocaron su pico y no supieron que hacer después. Sin embargo hicieron parte de un momento clave en la historia del rock, ayudaron a crear una escena, y su cantante se volvió leyenda en el proceso. La influencia de Debbie sigue viéndose hoy. Abrió la puerta a cantantes que no seguían las reglas como Phoebe Bridgers o la propia Miley Cyrus. Mucho cambió en cuanto a letras y actitud dentro del rock gracias a ella.

Por eso te estamos esperando. Bienvenida monita.

He aquí algunas de sus canciones fundamentales, como para ir entrando en el mood del concierto: