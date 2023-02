Una transformación para tener una verdadera transición energética justa, equitativa e inclusiva

Desde el lunes 12 de diciembre de 2023, cuando el Ministerio de Minas y Energía realizó el primer “Diálogo nacional para la Transición Energética Justa en Colombia” no se han detenido las noticias diarias sobre este tema en nuestro país. Aunque no es algo novedoso, es evidente que el tema es y será primordial, importante y esencial para el día a día de todos los colombianos y especialmente en el sector privado donde el rol será de impulsar por medio de innovación y la tecnología una transición que debe acelerarse, aprovechando el camino recorrido y fomentando un actuar inteligente para lo que queremos lograr. Algunos de los titulares que me he encontrado son: Banco Mundial le presta US$1.000 millones a Colombia para la transición energética, Valorar los ríos es clave para planear la transición energética, Transición energética: un compromiso desde la academia, Barranca, puerto petrolero que ya piensa en cómo será su transición energética y ¿Es viable la transición energética sin una transición fiscal?, entre muchos otros.

Es por esto que desde el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible- CECODES, siempre estamos a la vanguardia en sostenibilidad empresarial, actualizando constantemente la información disponible a nivel global y adaptándola al contexto local. En este sentido, y cuando hablamos de transición energética, entendemos que ha estado en la agenda pública desde hace varios años a nivel mundial y que se ha establecido como un modelo de respuesta ante una crisis climática que requiere un llamado urgente a la acción. Por tal razón, nuestra casa matriz, el WBCSD, se ha comprometido a aumentar la ambición y acelerar la transición energética para lograr la carbono neutralidad, equitativa e inclusiva, lo que se conoce como una transición justa. Las empresas deben trabajar para identificar las acciones clave que serán fundamentales para hacer realidad la ambición de cero emisiones netas en el contexto de su industria, así como embarcarse en las asociaciones y el compromiso político que ayudará a que la ambición se transforme en una realidad.

En la reciente Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático, COP 27, se estableció la necesidad de transformar los sistemas energéticos actuales, con el fin de garantizar seguridad energética para atender las necesidades en el suministro, así como fortalecer la fiabilidad y confianza en la distribución de la energía; adicionalmente, se reafirmó la necesidad de acelerar las acciones hacia una transición justa y lograr diversificar y fortalecer la generación de energía, a partir de fuentes renovables como: agua, aire, radiación solar, entre otras.

Desde CECODES reafirmamos la urgencia de efectuar una transición energética justa, sin desconocer las bases que ya el país ha establecido a nivel técnico y normativo; precisando que la transición debe ser un proceso paulatino, progresivo y planeado, que le permita al sector empresarial prepararse ante los retos y cambios que se requieren a nivel técnico, ambiental, social, económico y el abordaje de las oportunidades que trae consigo este proceso. Por esto, lanzamos a mediados de diciembre del año 2022 el Panorama de Transición Energética en Colombia con enfoque empresarial .

A partir de la Hoja de Ruta Empresarial hacia la Carbono Neutralidad que CECODES lanzó en junio de 2022, con el fin de lograr los objetivos climáticos a nivel país y de acompañar como aliado estratégico al sector empresarial para integrar la aplicación del camino hacia este objetivo mundial el cual debe articular con los principios rectores de derechos humanos y el operar al más alto nivel de transparencia, como pilares fundamentales hacia la consecución de una transición energética justa.

Quiero invitarlos a leer el Panorama de Transición Energética en Colombia con enfoque empresarial para que conozcan de una manera sencilla el estado de la transición energética en Colombia y a través de este estado identificar los retos y oportunidades que pueden trabajar los diferentes actores del ecosistema de la sostenibilidad (gobierno, sector privado, academia, entre otros) para transitar hacia una transformación real de la energía en nuestro país siendo justos, equitativos e inclusivos.