Las 4 lecciones universales que podemos extraer de la selección Argentina durante Qatar 2022

Estamos a días de presenciar una final del mundial Qatar 2022, entre dos equipos increíbles que han mostrado un desempeño colectivo asombroso, sin dejar de mencionar que ambas selecciones cuentan con estrellas en lo más alto del nivel del futbol internacional. En el caso de la Argentina, este equipo llamado la “Scaloneta” en honor a su técnico Scaloni, viene enamorando a los fanáticos de todo el mundo debido a su juego colectivo potente, su estrella como Lionel Messi, quién está jugando su ultimo mundial y la entrega de todo un equipo.

El futbol no solamente se trata de dos equipos corriendo detrás de una pelota. Representa la pasión, ambiciones y anhelos de cientos de millones de personas en todo el mundo, quienes colocan sus propios sueños en los jugadores y las actitudes que manifiestan, tanto dentro como fuera de la cancha. Como argentino, me siento enamorado este equipo de futbol que se ha gestado en estos últimos años, porque ha mostrado conductas y actitudes que transmiten lecciones fascinantes para las personas.

Aún en medio de la gresca que se ha generado con Países Bajos, en donde muchos medios y periodistas han criticado con exceso a Lionel Messi y a la selección (sin mirar detenidamente las provocaciones y falta de respeto proveniente de la selección “orange”), este equipo argentino viene mostrando una garra y tesón que nos conmueve e inspira. Por eso quiero compartirte a partir de una reflexión profunda, 4 lecciones universales que todos podemos extraer de “La Scaloneta” durante este mundial QATAR 2022, sin importar cual sea el resultado final de este domingo.

¿Cuáles son las 4 lecciones universales que podemos aprender de la selección de futbol argentina?

1) Dejar el ego de lado: Pese a la fama que arrastramos los argentinos de soberbios, quiero compartir que esta selección ha sido por lejos la mas humilde, moderada y mesurada de todos los tiempos. La respuesta a esto se encuentra en el liderazgo compartido en Scaloni, conocido como un técnico de perfil muy bajo y Lionel Messi, capitán y estrella máxima del futbol, quien siempre ha sido una persona ajena a escándalos dentro de la cancha. Algo completamente opuesto al perfil de Maradona, un icono argentino que ha liderado y obtenido la copa del mundial 86 pero sin embargo, su vida privada ha sido un cumulo continuo de escándalos y conflictos. Scaloni ha liderado un grupo humano compuesto de jóvenes de perfil bajo, tranquilos, sin divismos, y con el deseo de crear un equipo cohesionado, con buen clima que se ayudan entre todos. Y este ha sido el principal motivo por el cual la Scaloneta ha enamorado a fans de todo el mundo, sin distinción de banderas. ¿Qué aprendemos de esto? Dejar el ego de lado es fundamental cuando formamos parte de un equipo, grupo e inclusive relación de pareja. Por ejemplo, en esta selección se encuentra Dybala, jugador de prestigio internacional quién hasta ahora ha estado en la cancha no más de 5 minutos (en el partido contra Croacia). Sin embargo Dybala jamás ha manifestado algo al respecto. Al contrario, todos lo aprecian porque tiene muy buena actitud, apoya a sus compañeros y les sirve mate (la infusión más famosa que tomamos argentinos, uruguayos y brasileros). ¿Comprendes a lo que me refiero? Dejar de lado nuestro divismo y la sensación que somos especiales y debemos ser tratados a nivel VIP, ayuda mucho en la vida a transitarla de manera ligera, amable y colaborativa. Esta selección es un ejemplo de ello. Por ello quiero invitarte a que veas este video mío en Tik Tok:

En tu vida diaria, ¿dejas que tu ego te marque la cancha? ¿O puedes colocarte en una actitud colaborativa y ser parte de un grupo, vinculo o equipo y dar lo mejor de ti?

2) La paternidad conciente: Habrás visto el video del técnico Scaloni, luego que Argentina venció a Países Bajos, quién lo primero que hizo fue correr a las gradas para ir a saludar a su hijo mayor Ian. Dicho video ha hecho llorar a millones de personas (me incluyo ya que no podía dejar de llorar al verlo) , porque mostraba al hijo emocionado llorando, y a su padre Scaloni, abrazándolo con amor. Esta actitud de Scaloni encarna una paternidad conciente, que nos enseña muchas cosas a todos, sobretodo a los hombres, que es necesario destacar y practicar. Por empezar es hermoso observar un padre que cobija, protege y abraza a un hijo, permitiéndole que exprese sus emociones como lo es la tristeza y emoción. ¿Alguna vez has sido abrazado por tu padre mientras llorabas y manifestabas algo que te conmovía? Si no has tenido esa experiencia (como a una gran mayoría nos ha sucedido), ¿Qué impacto ha generado en tu vida personal y amorosa? El video de Scaloni abrazando a su hijo mientras este llora y su padre también se muestra emocionado, es una de las lecciones más bellas que podemos aprender en relación a la empatía con los sentimientos ajenos. Imagínate cuán hermoso , pacifico y amoroso sería este mundo, si más padres abrazásemos a nuestros hijos, permitiéndoles manifestar su vulnerabilidad, sin intentar reprimirlos ni aleccionarlos a que encajen en nuestra idea distorsionada de lo que es masculinidad. La segunda lección, nos habla del poder manifestar nuestra vulnerabilidad y ser empáticos con la ajena. Y ser cuidadosos y amorosos con las emociones de nuestros seres queridos, porque ello será determinante para su crecimiento y salud psico emocional. ¿Eres una persona empática y amorosa cuando tus seres queridos manifiestan su tristeza, angustia y vulnerabilidad?

3) La pasión positiva vs pasión negativa: Si hay algo que enamora de esta selección argentina es la pasión que ponen sus jugadores en el juego. Lo vemos en “El Dibu”, el gran arquero que ha sido una de las grandes estrellas de este mundial, así como en Messi, Mc Allister, Julián Álvarez o Enzo. Todos están en la cancha entregándose a dar lo mejor de si mismos. Porque aman el juego. La pasión es un condimento esencial en nuestra vida ya que nos permite enamorarnos de algún aspecto de la vida. Podríamos definirla como esa energía que se activa cuando algo nos encanta y enamora. Está comprobado clínicamente que una persona que tiene proyectos, profesión, trabajo o actividades que la apasionan, está cargada con una energía que incide tremendamente en su salud, ganas de vivir y motivación. Bajo los efectos de la pasión positiva, hay mas fuerza, entrega y disposición para vivir bien. Aunque la pasión también puede volverse negativa. Esto sucede cuando la misma domina el intelecto, llevándonos a conductas y actitudes reactivas, violentas y desmedidas. Esto en el fútbol suele suceder, porque es un deporte que despierta la pasión de cientos de millones de personas en el mundo. Recordemos aquel partido del mundial 98 entre Argentina y Holanda, cuando el arquero neerlandés se acercó al “burrito Ortega”, ídolo futbolístico argentino, provocándolo, y este le dio un cabezazo. Aquello fue una escena triste de pasión negativa por parte del equipo argentino. En este mundial también se volvió a repetir por momentos, escenas de pasión desequilibrada en el partido entre Argentina y Países bajos, que luego generaron muchas repercusiones. Claro que había habido declaraciones arrogantes y pomposas por parte de Van Gaal y jugadores holandeses en la previa, que contribuyeron a calentar el partido. De esto podemos aprender que la pasión siempre será muy positiva cuando es manejada por el intelecto. Si dejamos que nuestra pasión domine nuestro raciocinio, actuamos como una suerte de Maradona, creyéndonos que somos especiales y que cualquier excusa justifica tener actitudes desmedidas. Dicho sea de paso, en Colombia, país pasional, existe un enorme problema con la pasión, ya que suele haber mucho desequilibrio en su manifestaciones por lo cual hay mucha violencia. ¿Puedes manejar tus pasiones con equilibrio…o dejas que estas te manejen a ti? ¿Cuáles son las consecuencias?

4) Trabajo en equipo con espíritu de esfuerzo y dedicación: La selección ha demostrado que no es solamente una agrupación de estrellas, sino el fruto de un grupo humano de personas lideradas por un técnico que ha enfocado sus esfuerzos en crear un equipo colaborativo con muy buen clima dentro y fuera de la cancha. Es la primera vez que Messi no debe portar la impronta maradoniana de ser el mesías, sino que hay un conjunto que funciona muy bien, en donde cada uno aporta lo suyo en función del equipo. ¿qué podemos aprender de esto para nuestra vidas? Trabajar en equipo con los demás es vital para un buen funcionamiento como sociedad. Es importante trabajar en equipo con nuestros seres queridos, los vecinos con los que convivimos, los familiares, pareja y compañeros de trabajo. Manifestar espíritu de equipo es esencial porque vivimos interconectados. Nadie es una isla. Saber esto y ver como podemos aportar al otro, contribuye a crear una red que redunda en beneficio global. De esta selección argentina aprendemos el valor de trabajar en equipo con quienes nos rodean, dedicarles atención y esfuerzo para crear mayores niveles de unión, integración y prosperidad. En vez de querer ser goleadores autónomos que brillan solos. Cuando Lautaro Martínez metió el ultimo gol en los penaltis contra Países Bajos, el capitán Messi fue corriendo a abrazar a…”El Dibu”, reconociendo implícitamente que sin su actuación Argentina no estaría donde está actualmente en este mundial. Esta actitud de Messi refleja el espíritu de equipo al cual aludo. Estar conciente de los demás, reconocer sus méritos y crear una sinergia donde todos colaboremos para una misma meta. ¿Practicas este enfoque de equipo en tus vínculos familiares, de pareja, laborales y sociales?

Estas han sido 4 lecciones universales que podemos extraer de esta selección argentina que está enamorando a cientos de millones de personas alrededor del mundo. No importa si obtienen o no la copa. Lo importante es que estas lecciones pueden ayudarnos a crecer y evolucionar en nuestra propia vida, en vez de quedarnos como meros espectadores pasivos de este mundial.

Pablo Nachtigall- Psicólogo clínico y autor del libro “Inteligencia emocional en el amor”- Disponible en librerías de Colombia y por Bajalibros.com

Curso Inteligencia Emocional en el Amor: https://cursos.pablonachtigall.com

Consultas psicológicas al celular.: 314 811 7149

TikTok: https://www.tiktok.com/@pablonachtigall