CECODES, un aliado estratégico para lograr Fútbol con Sostenibilidad

Estamos en medio del Mundial de Qatar 2022 y es el tema de conversación más famoso en este momento, a pesar de las controversias que se vienen desarrollando alrededor de él. Es uno de los encuentros futbolísticos más importantes, y por esto, con la nueva edición de SOSTENIBLEMENTE queremos llamar la atención de todos nuestros lectores para que, además del espectáculo y alegría que brinda este evento mundial, también identifiquemos las oportunidades que tiene comenzar a acoger el concepto de la sostenibilidad en este sector, para generar un impacto en lo social, ambiental y económico, a través de un buen Gobierno Corporativo.

A lo largo de los años, con la creación de las diferentes agendas internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Visión 2050 del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés), hemos planificado y ejecutado acciones para hacer frente a los desafíos globales a los cuales nos enfrentamos: la emergencia climática, la pérdida de la biodiversidad y la creciente desigualdad. Los diferentes actores de la economía han acogido estas hojas de ruta para alinearlas a su estrategia empresarial, y el mundo del fútbol no se ha quedado atrás. Desde el año 2000 iniciaron las preocupaciones por los impactos ambientales que estaban generando los grandes eventos deportivos y desde ese momento se buscaron alternativas para compensar la huella de carbono generada. Sin embargo, a la hora de tomar acción no se evidenciaba un manejo y desarrollo óptimo de las diferentes iniciativas, ni un conocimiento profundo de cómo aterrizar este concepto de una forma focalizada al ecosistema del fútbol, para abordarlo de manera más holística.

En esta edición podrán conocer cómo desde la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), comenzaron a mostrar un compromiso real con la reducción del impacto ambiental en la Copa Mundial de Alemania 2006, incorporando planes y medidas para disminuir la huella de carbono generada. Para la Copa del Mundo Brasil 2014 se tenían expectativas altas, ya que se esperaba que fuera una copa verde, pero el resultado generó críticas, debido a las pocas prácticas sostenibles ambientales y al impacto social negativo en el país anfitrión. Con lo anterior, la FIFA entendió la importancia de tener un equilibrio en los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad: lo económico, social y ambiental, por lo cual, en 2016 se convirtió en la primera federación deportiva en unirse al Marco de Acción Climática para el Deporte de las Naciones Unidas para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Así mismo, conocerán actores nacionales e internacionales que se han comprometido con este marco conceptual y hoy llevan la batuta del fútbol con sostenibilidad.

Mientras construimos esta edición, me llamó la atención la campaña que viene haciendo la FIFA sobre un mundial carbono neutro, teniendo en cuenta los viajes, transportes y actividades que generan emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Escuchar al presidente Gianni Infantino, con esta campaña de la “tarjeta verde por el planeta” para proteger el medio ambiente, realmente me emociona, porque no se ha escuchado con frecuencia en el mundo del fútbol estos temas relacionados con el desarrollo sostenible, y más aún en el fútbol colombiano. Por esto, quiero invitarlos a leer esta nueva edición de SOSTENIBLEMENTE y agradecer personalmente a Alejandro Pino, director de Publimetro en Colombia y a Filippo Veglio Experto Senior, Fútbol y Responsabilidad Social de la UEFA por su apoyo en el desarrollo de esta publicación donde hemos querido ser propositivos y establecer una hoja de ruta para los diferentes actores del ecosistema del fútbol en Colombia y porque no, de América Latina, ya que la sostenibilidad juega un papel importante y requiere de acciones concretas y compromisos desde la junta directiva y la alta dirección de las organizaciones que hacen parte del fútbol, hasta los jugadores, espectadores, periodistas y ciudadanos, con el objetivo de que se unifique el lenguaje, y se dé cumplimiento a los ODS, los Objetivos para Vivir Mejor (OVM) y la Visión 2050, por medio de la estrategia establecida por CECODES, enfocada en los cinco criterios: Cero emisiones netas GEI, Objetivos ambientales ambiciosos, Compromiso con los principios rectores DDHH y empresas, Inclusión igualdad y diversidad y Operar al más alto nivel de la transparencia.

Por último, quiero resaltar que uno de los temas fundamentales en la sostenibilidad es la diversidad, igualdad e inclusión y quiero extender mis felicitaciones a las mujeres maravillosas que representaron a Colombia en el mundial de la India Sub-17. Sin más, espero que esta edición sea para todos ustedes un llamado a la acción y permita contribuir al enriquecimiento personal y profesional de todos los actores que intervienen en el ecosistema del fútbol, que se inspiren a través de los casos de éxito de la UEFA, La Liga española y de equipos profesionales alrededor del mundo. Así como con las iniciativas colombianas que están trabajando por este marco conceptual como Homecenter, Sabana Forest Cup, la plataforma para el deporte, el desarrollo y la paz y Afutcol; y como siempre, periodistas y expertos interesados en el tema son parte de este ejercicio y nos dejarán reflexiones importantes para que se unan a CECODES para lograr en Colombia fútbol con sostenibilidad.