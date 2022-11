Opinión: Mucho fútbol

Se viene el mundial y durante esos días no pararemos de hablar de fútbol así no esté Colombia. Pero fútbol hay siempre, no para, y por eso es tan aburrido. Por eso y porque lo que lo rodea es muchas veces turbio. Cuando alguien dice que están matando al fútbol, exagera, pero por otro lado no le falta razón. Entre la saturación de partidos, los torneos inventados para otorgar títulos y los resultados cuestionables, le han quitado emoción al deporte.

La Selección Colombia femenina sub 17 quedó segunda en el mundial de India y no es poca cosa pese a ser una categoría menor. La grandeza futbolística de un país se construye siendo competitivo en todo lo que juegue, de ahí que países como España, Inglaterra o Brasil sean tan fuertes. En juveniles y mayores, selecciones o clubes, hombres o mujeres, siempre hay que dar la talla.

Pero lo que debió ser una fiesta nacional quedó empañada por la posición de la Federación Colombiana de Fútbol, encabezada por su presidente. Polémicas no solo fueron sus declaraciones diciendo que el equipo no recibiría premios por su buena actuación en el torneo debido a que las jugadoras no eran profesionales sino amateurs, sino el hecho de que en Colombia no haya una liga femenina, la cual se espera retomar en 2023, o al menos eso dicen.

Que los hinchas no sigan todavía masivamente el fútbol femenino, vaya y venga, que eso toma tiempo y cada uno verá a qué se aficiona; pero que la Federación, que debería apostarle a su producto, dude, sí es grave. Si ellos no creen en lo suyo, ¿entonces quién? Eso sí, a la hora de aparecer en India para salir en la foto de la premiación no dudaron ni un segundo.

Y mientras eso pasaba allá, acá se definía un torneo local que no sé por qué existe todavía. Seguir la liga colombiana es muy difícil por mala y desordenada, y solo el amor a la tierra hace que la gente apoye a su equipo, porque, técnicamente, lo que se juega acá no es fútbol.

Medio me empapé del asunto porque Millonarios casi no se clasifica, y todo lo malo que pueda ocurrirle a ese equipo es bienvenido. No por el equipo en sí, sino por sus hinchas, que se creen el Real Madrid de este lado del océano. Duró casi dos meses a punto de clasificarse, pero se sucedieron una cantidad de resultados adversos con derrotas absurdas que hicieron temer por una eliminación inexplicable.

Al final se clasificó en la última fecha, pero lo que podría verse como algo emocionante, a mí me despierta sospechas, y no porque sea Millonarios. Ya pasó hace seis años en Inglaterra, cuando Leicester ganó la liga de la nada. Pueden decir que fue histórico y emotivo, que para mí fue un tongo inigualable. Un equipo puede enchimbarse tres, cuatro, cinco fechas, de ahí que en los torneos de eliminación directa haya sorpresas, ¿pero un año entero en esas? Olvídense, ahí hubo algún torcido.

Y con Millonarios pienso algo parecido. ¿Cómo un equipo que va volando cae en un bache desesperante y se clasifica sobre la bocina cuando tiene todo en contra? El fútbol mueve tanto dinero que cada vez que pasa algo inesperado hay que fijarse más en el flujo de los billetes que en el de los cuerpos celestiales. Hay tanto personaje oscuro y tantos intereses en este deporte que yo no creo ni que Francia sea la actual campeona del mundo.

Se viene el mundial, que así sea choneto es un evento descomunal. Y cuando termine, pasarán días apenas para que las ligas de todo el mundo retomen la acción. Menos mal queda el béisbol, deporte bello si los hay. Los que dicen que en él no pasa nada están equivocados; al revés, siempre está pasando algo y cada jugada es determinante. Es lento porque el tiempo no importa, el reloj no manda la parada, y eso lo hace más bonito todavía. La MLB se acaba esta semana con el fin de la Serie Mundial y regresa en abril. Y aunque no esté exenta de apostadores y torcidos, se hace extrañar, como debe ser.