Los 7 vicios de la comunicación que pueden crear violencia y arruinar tus relaciones amorosas

¿Cuáles son las formas de comunicarnos que generan estrés, conflictos y problemas en un noviazgo y relación de pareja? ¿Cuáles son las actitudes en nuestra comunicación que pueden dañar, perjudicar y promover violencia, machismo y arruinar tus oportunidades de lograr una relación saludable y plena con tu pareja? Salomón era considerado el rey más sabio del mundo. Su sabiduría era legendaria y se plasmaba, entre otras cosas, en sus dichos celebres. Como se expresa en el libro Proverbios, nuestra lengua puede causar la vida y la muerte. Esta afirmación milenaria no es chiste. Es más bien la llave para comprender los efectos devastadores y también sanadores que tiene nuestra manera de comunicarnos con los demás, sobretodo con nuestra pareja. Podemos hacerlo con respeto, amabilidad y amor, así como también con desprecio, descalificación y falta de interés. Tanto en el amor, los vínculos familiares y el ámbito laboral, existen 7 vicios que podemos cometer en nuestra comunicación que pueden causarnos toda serie de daños y perjuicios. Estos vicios abarcan nuestra manera de expresarnos, escuchar e intercambiar con los demás. Es bueno y sabio conocer de que tratan y sus efectos en el amor , para decidir que haremos con ellos:

1) Racionalizar: Implica que todo intento de comunicar sentimientos y emociones, lo convertimos en un proceso mental e intelectual. Ejemplos típicos: Una mujer le pregunta al hombre “¿Me amas?” y él responde...”¿Qué es amar?”. O bien en vez de compartir nuestros sentimientos, nos mantenemos aferrados al dialogo intelectual la mayor parte del tiempo, evitando la intimidad emocional. Los efectos de este vicio, son que quitamos la poesía y vitalidad al vinculo y lo volvemos una relación mental, por momentos fría y carente de profundidad amorosa. ¿Has experimentado este vicio en tus relaciones amorosas?

2) Interrumpir: Cada vez que el otro intenta decirnos algo, lo interrumpimos y no dejamos que concluya su mensaje. Esta actitud cuando se vuelve repetitiva, genera altas dosis de frustración, irritación y enojo en la pareja. Básicamente este vicio genera la sensación que no somos escuchados ni apreciados en relación a lo que pensamos y sentimos. Si quieres causar ira de manera rápida y eficiente, procede a interrumpir al otro cada vez que quiera compartirte algo, y verás como se genera malestar inmediatamente. ¿Alguna vez has estado con alguien que manifestaba este vicio? Te invito a ver mi video en Instagram.

3) Reactividad: Consiste en reaccionar de manera infantil a un comentario u opinión que el otro exprese. En vez de escuchar, reflexionar e intercambiar adultamente, caemos en una “esgrima verbal” donde podemos enojarnos, ofendernos y por ende intentamos contestar al otro para vencerlo. Cuando una pareja está bajo los efectos de este vicio, se genera un clima de guerra y competitividad continua, que trae conflictos, discusiones, malestar y estrés. De hecho este vicio es causante de la violencia de pareja y familiar que decenas de miles de muertes y denuncias policiales ha sucedido en Colombia. La reactividad proviene de un estado madurativo infantil. En Colombia, este vicio causa en las fiestas navideñas y de fin de año, cientos de peleas con armas blancas que pueden devenir en muertes. ¿Sueles tener dificultades con la reactividad en el amor?

4) No escuchar: No es lo mismo oír que escuchar. Una inmensa porción de la humanidad tiene severas dificultades para escucharse, razón por la cual hay tantos conflictos religiosos, étnicos e internacionales. Ni que hablar en la pareja, desde mi experiencia profesional, este es el vicio más presente en los conflictos del amor. Escuchar significa mirar, conectar y dejar que lo que el otro nos dice, penetre en nuestro ser. Aun cuando podamos no concordar, podemos escuchar y generar una empatía, que significa ponernos en los zapatos del otro y por ende comprenderlo. El no escuchar tiene un costo altísimo en el amor. Lamentablemente muchas personas estando en pareja, eligen no escuchar, y esto trae soledad existencial, dolor y mucho enojo. ¿Te cuesta escuchar o ser escuchada en el amor?

5) Encierro: Consiste en volverme una persona hermética que elige cerrarse y compartir escasamente lo que siente. Este vicio comunicacional genera un abismo de distancia entre los miembros de una pareja. Una de las quejas mas frecuentes en la consulta de terapia de pareja es la referida a que la mujer expresa que “ella comparte todo” y su pareja poco y nada. Esta disparidad en el compartir causa dolor, malestar y soledad. La excusa más habitual para no compartir es “Soy así y no se que decir…no estoy acostumbrado a decir lo que siento”. ¿Te sucede de quedarte fijado a este vicio? ¿Qué efectos te trae en tu comunicación amorosa?

6) Juzgar / Criticar / Reprochar: Implica asumir una actitud de juez criticón donde tendemos a juzgar, criticar o recriminar a nuestra pareja. Esta clase de conducta genera una atmosfera en la que uno o ambos se sienten en el banquillo de los acusados, y cada cosa que hagan, puede ser motivo de ataque. Por ende se crea el juego psicológico de acusador- acusado. Mientras uno se cree en el derecho de estar por encima, el otro siente que debe defenderse. Imagínate vivir bajo los efectos de este vicio. Se siente que más que una relación amorosa de libertad, se está en una cárcel. ¿Te ha sucedido de experimentar una relación amorosa en la que te hayas sentido juzgado y criticado?

7) Síndrome del experto: Este vicio se relaciona con asumir una actitud de experto sabelotodo que siempre tiene la solución o el consejo adecuado para lo que estemos compartiendo. Las personas que actúan bajo el influjo de este vicio, pueden hasta brindar consejos no solicitados. Y difícilmente asuman una actitud humilde de abrirse y pedir ayuda. En el amor esto crea una dinámica despareja donde uno se cree el sabio y el otro el aprendiz, o bien el padre o madre sabio y el niño necesitado de guía. Recuerda que estamos hablando de un vinculo de pareja, y no de tu vinculo con tus hijos. En el amor, es importante crear una pareja que sea pareja. ¿has experimentado este vicio en tus vínculos amorosos?

Hasta aquí hemos descrito los 7 vicios en la comunicación amorosa. Reconocerte en alguno de ellos, o bien cual es tu responsabilidad en permanecer en una relación amorosa donde ocurren alguno de ellos, ya es un paso muy importante para reducirlos. En otro articulo abordaremos su contraparte, pero volvernos más conscientes de estas actitudes inadecuadas contribuye enormemente a optimizar nuestros resultados en el amor. Por el contrario quedarte en una actitud arrogante diciéndote que eres así y el otro debe aceptarte “por amor” tal como eres, constituye un pasaporte directo a la infelicidad, conflictos y violencia. Tuya es la lección.

