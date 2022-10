Obstáculos ocultos de la sostenibilidad: la estructura y gobernanza

Hace alguna semanas encontré un artículo muy interesante publicado en el portal Harvard Business Review el cual tiene como título How Sustainability Efforts Fall Apart (Cómo fracasan los esfuerzos de sostenibilidad, en español) donde expertos de negocios y sostenibilidad realizan un análisis de por qué los esfuerzos que venimos realizando en esta línea no han dado los frutos esperados. Es por esto que, he decidido compartir mis conocimientos y experiencia en mi trabajo con CECODES y el WBCSD nuestra casa matriz, para analizar cada uno de los obstáculos ocultos que se mencionan en el artículo, entregando a los lectores una idea de cómo podemos hacerles frente, entendiendo sus causas, necesidades y soluciones. En esta y mis próximas columnas estaré compartiendo esta información valiosa para empresas y organizaciones que quieren transitar en este camino, o fortalecer el que ya han comenzado.

El primero de ellos, es la estructura y gobernanza. No es casualidad que este tema haya sido resaltado en las últimas publicaciones de SOSTENIBLEMENTE, (revista digital que promueve los temas de sostenibilidad por medio de contenidos periodísticos). En la edición de Inclusión, Igualdad y Diversidad conocimos la importancia de estos tres conceptos en las juntas directivas, en la estructura empresarial y en la toma de decisiones que se deben llevar a cabo. En la edición de Transparencia y criterios ESG, nos enfocamos en darle herramientas a los organismos de gobierno corporativo de todo tipo de empresas y organizaciones para trabajar estos asuntos. En estas ediciones tenemos pruebas contundentes de que hemos avanzado, pero aún tenemos que hacer zoom en este tipo de aspectos que pueden convertirse en nuestros obstáculos ocultos a la hora de abordar los temas de sostenibilidad.

La estructura y la gobernanza debe ser el punto de partida de la sostenibilidad, se debe dejar a un lado el pensamiento de qué una persona, un experto o un departamento específico es el encargado de su gestión; si no, que debe estar alineado con la estrategia, la innovación, las líneas de negocio y las operaciones. Por lo cual es importante que esté involucrado en todas las áreas de la empresa. Es evidente que hemos avanzado, pero debemos escalar este pensamiento en todas las organizaciones existentes. Por esta razón, el WBCSD hace una llamado para que modernicemos la gobernabilidad. Estamos en una era de comunicación global y cobertura mediática las 24 horas, la vigilancia de los negocios se está intensificando y las líneas directivas deben alinearse a esta necesidad. Los requerimientos judiciales y regulatorios son cada vez mayores y para hacerles frente, las organizaciones deben establecer un propósito claro, donde debe existir una la relación entre la ambición de la entidad por el impacto externo (propósito), las opciones para lograr ese impacto de manera sostenible a través del éxito comercial (estrategia) y los medios para activar esas opciones (modelo de negocio). El pensamiento estratégico y el compromiso con las partes interesadas deben ser base para lo anterior.

Conociendo la importancia y el rol de la gobernanza y su estructura, simplemente quiero dejarlos con algunas recomendaciones finales para modernizar la gobernabilidad. Como primer paso les recomiendo que debe ser dado por la junta directiva, donde se aseguren que la sostenibilidad esté alineada con el propósito de la empresa, siendo una consideración central en la toma de decisiones. Una vez que el propósito y la sostenibilidad están alineados, el rol de la junta puede cambiar su enfoque hacia la implementación, la supervisión y la reevaluación. En este camino, los directivos deben adoptar una aproximación esencial, desarrollando habilidades de sostenibilidad y así mismo, deben participar directamente y garantizar un compromiso efectivo de la empresa con sus grupos de interés, fomentando su participación y trabajo colaborativo.

Finalmente, es importante garantizar que la información publicada por parte de la empresa sea coherente con su discurso y actuar diario; las métricas y las narraciones deben ser sólidas y tener en cuenta los impactos sociales, ambientales y económicos, así como, la forma en la que están afrontando sus riesgos y desafíos globales. Basado en mi experiencia, hemos venido trabajando con CECODES en el diagnóstico y planeación de mejoras en las estrategias de sostenibilidad de las empresas, por medio de talleres de alto nivel y apoyo en la comunicación asertiva y estratégica de estas acciones, en el cual se resalta la importancia de un lenguaje común y simplificado para llamar la atención de todas las áreas de la organización, con el objetivo de promover conceptos y prácticas innovadoras de la sostenibilidad empresarial y transformar la forma de hacer negocios para seguir transformando empresas que mejoran vidas.