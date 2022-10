¿Por qué el amigo del presidente Gustavo Petro me lleva a juicio?

En principio sus reproches fueron unos trinos que hice con lenguaje castizo y sin ninguna delicadeza o cortesía verbal expresándome sobre las cosas que no pocas mujeres le reclaman. Él quería que yo reconociera públicamente, ser una mentirosa porque según él yo cometí calumnia, sin embargo, el ente acusador consideró que este delito no tiene cabida, por lo cual, solo se me endilga el delito de injuria. En un primer encuentro para una supuesta conciliación, Hollman me exigió una entrevista como lo hice con Lina Castillo y Patricia Casas en su momento. Recuerdo que cuando entrevisté a estas mujeres este hombre intentó practicar censura previa escribiéndole a Publimetro para que no me dejara transmitir. Volviendo a la actualidad, el amigo personal del presidente de la República quería “obligarme” a que yo lo entrevistara como entrevisté a las mujeres y que en esa entrevista me retractara de lo que había dicho. ¿Por qué tengo que perjudicar mi nombre aceptando delitos que no he cometido?

En su momento en uno de los trinos dije que nada justifica el maltrato hacia a las mujeres (cómo varias mujeres en su momento denunciaron ser víctimas de malos tratos entre ellas Patricia Casas su exesposa) yo siempre le creo a las denuncias de las mujeres. Él posteriormente me exige que me retracte de las cosas que dije. Las cosas que cuestioné y dije lo hice creyendo en fuentes confiables reitero yo siempre le creo a las mujeres por principio ético feminista y agregado a esto cómo periodista tengo el deber y el derecho de reservar la fuente si la fuente considera peligroso exponerse públicamente ¡yo soy inocente! me pidieron reservar su identidad porque tienen terror a la revictimización pública.

Aquí va otra parte de la historia:

Vivo episodios de ansiedad y depresión y en el momento que Hollman Morris empezó a perseguirme jurídicamente yo apenas estaba sepultando a mi mamá que como ya lo he dicho en varios ejercicios de construcción social este vínculo fue disfuncional y pese a eso era mi madre y yo necesitaba de un proceso de duelo especial el cual no pude hacer porque simplemente he tenido que ser fuerte todo este tiempo. Soy una mujer de clase modesta, aun así, tengo el privilegio de no estar muriendo de hambre como para querer ganarme un baloto jurídico, y no quiero ganarme un montón de bodegas que me hostiguen y digan que estoy en un caso jurídico en contra de Hollman porque quiero plata. Mi defensa no busca ningún tipo de resarcimiento económico por los daños causados a mi salud mental en todo este proceso, lo único que quiero es seguir trabajando en paz.

Tengo más de dos décadas trabajando sin ánimo de lucro con toda la dignidad del convencimiento ético de las cosas que hago. Aquí lo que me interesa es defender la mujer que he llegado a ser, honrar a la mujer y a la niña que fui. Me interesa defender la dignidad de esta mujer que ha luchado desde su primera infancia hasta el día de hoy para convertirse en alguien con una voz que tiene agenda y agencia propia, una mujer capaz de pararse frente a toda injusticia con veracidad.

Hollman quiere que yo vaya a la cárcel y pague las consecuencias por haberme expresado libremente porque su ego no le permite aceptar que una “nadie” como yo esté dispuesta a enfrentarlo.

Notifico que el abogado Iván Cancino y su equipo de trabajo ha tomado mi caso y será mi defensor, ¿por qué? Porque yo soy sólo una mujer con una voz al viento y no tengo las herramientas de poder que tiene el amigo cercano del presidente, ni tengo el dinero para pagar a un abogado que esté dispuesto a dar la pelea. Una periodista ética lo único que tiene cómo tesoro en su vida profesional es el valor de su palabra. Yo he superado con mucho esfuerzo problemas de aprendizaje, extrema pobreza, segregación y otras cosas para convertirme en una mujer putamente libre y una periodista ética. No voy a aceptar que un político que fue periodista le haga ver al país que yo soy una mujer sin ética y una periodista con palabra de papel.

El abogado Iván Cancino entendió que padezco episodios de depresión y ansiedad y nunca ha tenido problema en contestarme todas las preguntas que tengo sobre mi caso aun cuando no le pago. También, debo decir que en todo mi proceso de defensa de los derechos de las mujeres, aunque jamás ha representado a alguna de las mujeres a las que yo he acompañado siempre ha tenido tiempo para asesorarme en los casos sin cobrar un peso.

Al abogado tampoco le ha importado mi posición política frente a la vida, quería ser defendida por una abogada feminista, pero con las pocas mujeres que hablé sobre el tema no pude encontrar no fue posible un acuerdo por diferentes motivos.

Llevo muchas semanas sin poder dormir bien. No he parado un solo día de hacer mis procesos de formación, mi trabajo social y responder con mis roles cotidianos entre ellos la maternidad y no dejaré de ser feminista , activista y tenderle la mano a todos los casos que llegan de denuncia o simplemente casos que piden acompañamiento moral porque muchas veces las mujeres no tienen cómo pagar ni un psicólogo y lo único que queda es la colectividad para un apoyo moral.

¿Cómo les digo a las mujeres que denuncien si yo me dejó vencer por el miedo? Mi mensaje a todas las mujeres es contundente: Nosotras tenemos el deber ético de no retroceder frente al miedo cada vez que enunciamos o denunciamos una injusticia. Las mujeres somos la revolución dentro de la revolución sin importar quiénes seamos ni cuál sea nuestro color político. No pienso concederle a Hollman Morris la humillación pública como castigo solo por hacer mi trabajo tanto como periodista como mi trabajo social feminista, no voy a decirle al país que soy una periodista que miente, simplemente porque no soy una mentirosa aquí estoy con la frente en alto diciéndole a todas las mujeres que somos putamente libres y que tenemos derecho a vivir sin miedo. Estoy para ustedes y con ustedes en todos mis roles y desde todas mis posibilidades reivindicando todas las formas de ser mujer desde el Feminismo Artesanal.

