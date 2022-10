Los 10 secretos para sostener un vinculo de pareja… y no morir en el intento

¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las claves por las cuales las parejas se mantienen juntas y felices, no exentas de conflictos, por más de 15 ó 20 años? ¿Cuáles son aquellas actitudes y conductas que contribuyen a que una pareja se mantenga unida, feliz y satisfecha en vez de amargada y enojada como suele pasar con el 70% de los matrimonios?

Con los fines de investigar cuales son los secretos de los matrimonios exitosos, un grupo de investigadores de The Open University entrevistó a 4.494 ingleses de entre 18 y 65 años y analizó de manera profunda el comportamiento de 50 parejas (la mitad de ellas con hijos). Aunque la investigación concluyó en 2013, sus conclusiones se dieron a conocer a través del libro “The Secrets of Enduring Love: How to Make Relationships Last”. El estudio, uno de los más grandes en su tipo, realizado hasta ahora con parejas, mostró que existen 9 factores comunes que comparten aquellas parejas que están juntas desde hace mas de 10 años y se sienten contentas y se eligen una y otra vez. Te invito a chequear estos factores y preguntarte como te encuentras en relación a ellos, tanto si estás en pareja, o bien si lo has estado:

1. Reír juntos: En una pareja, compartir risas, diversión y el humor, es altamente oxigenante y contribuye a crear un clima distendido, en el cual ambos pueden relajarse y disfrutar. En mi libro “Inteligencia emocional en el amor” he dedicado un capitulo entero al humor y su valor altamente terapéutico para crear placer en nuestra vida personal y amorosa. En tu vida personal y amorosa, ¿Consideras importante cultivar el humor en pareja? ¿Qué resultados te trae?

2. Compartir valores e intereses: Aquellas parejas que comparten valores morales e intereses similares, pueden intercambiar al respecto con mayor frecuencia, generándose un interés mutuo que los lleva a querer seguir juntos. Resulta difícil sostener un vinculo de pareja gratificante si no tienes de que hablar con el otro, o bien tus intereses no encajan ni son compartidos o escuchados por el otro. Hay matrimonios que al cabo de 7 años con hijos de por medio, suelen mirarse mutuamente y preguntarse como es que siguen juntos si ya no tienen valores e intereses en común. En tu historial amoroso, ¿Sueles apostar por un vinculo de pareja en el cual compartas valores e intereses afines?

3. Ser los mejores amigos: Este punto se refiere a desarrollar una relación de amistad en la cual ambos puedan confiar, conectarse y disfrutar como seres humanos. Ya que una pareja puede convivir o bien vivir en hogares diferentes, pero cuando se trata de matrimonios, habitualmente suelen convivir, por lo que desarrollar una relación amistosa es muy importante porque sino el estrés diario puede terminar por socavar el vinculo. Aunque como terapeuta no considero que mi pareja deba convertirse en mi mejor amiga, ya que para eso tengo amistades por fuera de la relación de pareja, si es importante que nuestra relación tenga condimentos de una amistad. Pensemos por un instante…a nuestro amigos mas queridos…¿Cómo los tratamos? ¿Cómo nos gustaría que nos traten estos amigos? ¿Te gustaría ser tratado con respeto, amor y amabilidad?

4. Ser cuidados y sentirse apoyados: Este punto constituye uno de los mas importantes acorde a mi experiencia como psicólogo de adultos y pareja, y paradójicamente el que mas suele fallar. Ser cuidadosos y apoyar al otro es crucial para desarrollar la sensación de sentirnos contenidos y apoyados. Asumir esta actitud ambos integrantes, genera una relación de compañerismo, donde ambos se sienten apoyados para ser la mejor versión de si mismos, disfrutar y crecer, juntos y separados. ¿Sueles apoyar a tu pareja en sus proyectos, deseos de crecer como ser humano? ¿Adoptas conductas amables y generosas hacia ella? ¿Te permites construir un vinculo donde puedas dar y recibir apoyo y cuidados en vez de quedarte en algún polo (como solo dar como un padre, o solo recibir como una criatura caprichosa?

5. Sentirse seguros: La seguridad se refiere al ambiente emocional donde experimentamos que podemos abrirnos, confiar en el otro y compartir nuestra intimidad sin sentirnos juzgados. Lamentablemente muchas parejas persisten durante años en vínculos tóxicos donde no se sienten seguras para confiar, porque el otro puede juzgarlas. Por ende la seguridad comienza cuando primero valido y valoro lo que siento y pienso. Si tiendo a minimizar o desvalorizar mis sentimientos y opiniones, es probable que encuentre otra persona que lo reproduzca en el vinculo de pareja conmigo, por lo que sentiré inseguridad. La seguridad proviene de comprender que lo que nos sucede tiene tanto valor como lo que le pasa al otro. Por ende ambos tenemos derecho a intercambiar, respetándonos. De esa manera construimos un ambiente seguro emocional para crecer juntos. ¿Tienes de desvalorizarte o minimizar lo que te sucede cuando estás en pareja? ¿Cómo puedes desarrollar mayor seguridad en tu persona?

6. Ser felices: La felicidad es un concepto muy mentado y tan mal interpretado. La creencia popular nos dice que deberíamos estar felices las 24 horas del día con nuestra pareja y si eso no es así, algo no está funcionando. Me gusta llevar la felicidad a sinónimos mas accesibles y amigables con la realidad. Por ejemplo, ¿qué sinónimos representa para ti sentirte feliz? En mi experiencia se trata de crear situaciones que nos conecten con la alegría, intimidad, placer, compartir, sexualidad y disfrute. Esto incluye también permitirnos sentir tristeza, fragilidad, vulnerabilidad y poder expresarlo al otro, recibir su mirada comprensiva y amorosa. Poder abrazarnos, intercambiar ternura y afecto. Así como también conflictos, angustias y enojos que puedan ser abordados adultamente. Todo esto es parte de la una felicidad real, y no ideal, donde podamos ser humanos imperfectos y encontrarnos juntos. ¿Te resuena este concepto de felicidad real? ¿tiendes a querer perseguir una felicidad ideal en el amor? ¿Qué resultados te trae ello?

7. La confianza: Este aspecto es el mas importante para crecer como persona, pareja y profesional. Los países que se vuelven confiables a los ojos de la comunidad internacional, generan flujos de inversiones multimillonarias porque las empresas desean invertir en ellos. ¿qué genera confianza en el amor? Simple. Hablar de manera clara, adulta y sincera. Cumplir con lo que digo. Ser congruente entre los valores que manifiesto poseer y como me manejo en mi vida. Tantas parejas viven con desconfianza porque no son claras, sinceras ni directas en su comunicación. ¿Tiendes a desarrollar una comunicación clara, adulta y sincera en el amor?

8. Hablar y escuchar: Imagina que clase de mundo tendríamos, si las naciones se dedicasen a escucharse , hablar y colaborar entre si. Lamentablemente el mundo actual parece haber retrocedido en este aspecto, lo cual genera susceptibilidad, desconfianza y una carrera armamentística que pone en peligro la humanidad. Hablar y escuchar son 2 de los verbos más importantes para crear conexión, intimidad y amor, sea entre familiares, amigos y parejas. En mi experiencia profesional, suelo observar que escuchar resulta el aspecto que las personas más tenemos dificultades de manifestar. Muchas personas oyen pero no escuchan. Escuchar significa que te abres a oir, empatizar, procesar y registrar lo que tu pareja te expresa. Permites que ello entre en ti y te movilice. ¿Parece sencillo y obvio que si lo hacemos, generaremos vínculos felices? Sin embargo la mayoría de las parejas no practican el arte de hablar y escuchar. Y si lo hacen, meten de por medio toda clase de ruidos como juicios, interrupciones, falta de interés, etc. ¿Alguna vez te has preguntado de manera brutalmente honesta si escuchas con profundidad a tu pareja o simulas hacerlo?

9. Estar enamorado y/o ser amado: Este punto hace referencia al acto de amar. Poder sentir la energía del amor y expresarla al otro de diversas maneras, entre ellas, la mas obvia que es decir “Te amo”. Recuerdo una época en mi propia vida cuando rondaba los 30 años, que me daba pavor decir “te amo” a alguien. Hasta que tuve la fortuna de aprender vivencialmente que amar es una bendición, un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, aun cuando no seamos correspondidos por el otro. Todo ser humano que está en un vinculo donde se siente amado y apreciado, florece de manera espectacular. Es como aquellos niños que crecen en el seno de una familia donde sus padres, abuelos y figuras relevantes les expresan su amor de manera verbal y no verbal. Esos niños con esa bendición, tienden a desarrollar una autoestima solida y auto confianza. Se sienten amados y eso les permite confiar en si mismos y lidiar con los desafíos de la vida. Imagínate eso mismo en tu relación de pareja. Cuando nos sentimos amados, sentimos un apoyo, contención y energía preciosa, que nos permite volar afrontar la vida de manera diferente. La pregunta existencial es, ¿Te permites conectar con el amor y sentirlo en tu cuerpo? ¿Te permites expresarlo de manera adulta, afectiva y adecuada? ¿te permites escuchar y recibir amor de otros?

Hemos llegado al punto final de esta investigación. Curiosamente estas 50 parejas que han sido investigadas a fondo, no han expresado que el sexo sea uno de los puntos fundamentales para mantenerse juntas. No es que lo hayan descartado. Simplemente no lo han colocado en sus prioridades. Pero esto es un tema para otro articulo.

Consultas para el lector

¿Cuáles son los 5 factores que consideras fundamental para mantenerte feliz junto a tu pareja? Te invitamos a que nos compartas estas respuestas y alguna consulta referida a este articulo.

Pablo Nachtigall- Psicólogo clínico y autor del libro “Inteligencia emocional en el amor”- Disponible en librerías de Colombia y por Bajalibros.com

Curso Inteligencia Emocional en el Amor: https://cursos.pablonachtigall.com

Consultas psicológicas al celular.: 314 811 7149

Instagram: https://www.instagram.com/nachtigallpablo/