El amor… ¿puede promover el suicidio?

Colombia ha relanzado una campaña nacional que se ha enfocado en preguntarle a todo el país si estaban pensando en suicidarse. Dicha pregunta, clara y directa, consistente en “¿Has pensado en suicidarte?”. Para ello han apelado a residentes y estudiantes de psiquiatría para que salgan a la calle en una jornada de prevención del suicidio a fin de formular esta pregunta a las personas y con ello contribuir a salvar vidas.

Dicha campaña ideada por el publicitario Luis Miguel Ortiz, se basa en un enfoque sumamente eficaz y terapéutico consistente en dejar de evadir este tema tan incomodo del que nadie quiere hablar y comenzar a conversarlo abiertamente. Esta campaña nacional fue lanzada por primera vez el 8 septiembre de 2019, en el día mundial para la prevención del Suicidio, junto a la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) y el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, a fin de postular acciones concretas que permitan prevenir el comportamiento suicida y la consulta con psiquiatras. Cabe mencionar que acorde al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Colombia se reporta un promedio de 7 suicidios y 95 intentos de suicidio diarios en lo corrido de 2022. Una cifra altamente preocupante. Según los especialista, detrás del 50% por ciento de casos de intentos de suicidio, suele haber trastornos psiquiátricos como la depresión, entre otros.

¿En que se relaciona el amor con los intentos de suicidio?

Si bien estadísticamente las personas que intentan suicidarse, en su mayoría pueden acarrear trastornos psiquiátricos que no han recibido el control adecuado de un medico especialista, muchas veces los vínculos de pareja que son tóxicos, junto a la falta de recursos psicológicos de las personas, pueden crear una combinación letal que promueva estados de ansiedad, malestar psíquico, depresión. Si dichos estados emocionales negativos se perpetúan en el tiempo, pueden generar estados de depresión en alguno de los integrantes de la pareja que conduzca, en algunos casos, a ideación e intentos de suicidio.

A lo largo de mi experiencia profesional como terapeuta, he acompañado muchos casos de personas que se sentían inmensamente infelices, frustradas y amargadas en sus relaciones de pareja que inclusive habían fantaseado con la idea de escaparse, a través de la ingesta de algún psicofármaco. El amor tiene esta cualidad hermosa de promover apertura y exponernos en nuestra vulnerabilidad, por ello genera tanto miedo. Muchas personas a falta de trabajo personal, cuando se exponen dentro de vínculos tóxicos y no aprenden a gestionar adecuadamente sus emociones, pueden experimentar impotencia, depresión y malestar, creyendo que no pueden salirse de ello. Llegado a este punto, podemos preguntarnos… ¿Significa que un vinculo toxico puede promovernos deseos de suicidarnos? ¿Todos podemos terminar por intentar suicidarnos si experimentamos una dinámica toxica de pareja? La respuesta es NO. Depende de los recursos psico emocionales que poseamos y también si hay alguna clase de trastorno psiquiátrico.

Lo que sí es muy importante remarcar es que HABLAR abiertamente de estos sentimientos dolorosos que pueden corroernos por dentro con otras personas es de muchísima ayuda. No quedarnos aislados emocionalmente. Compartir que estamos sintiéndonos solos, angustiados, impotentes, con ideas de suicidio, si es que las tenemos, con otras personas que queremos, puede ser una gran ayuda para disminuir estos estados emocionales densos. Y sobretodo animarnos a solicitar ayuda psicológica- psiquiátrica, es un rasgo de madurez, humildad y fortaleza, contrariamente a la creencia popular que considera que expresar estas cosas muestran debilidad y falta de cordura. La próxima vez que te encuentres experimentado estados emocionales que te lleven a pensar en suicidarte, o te sientas atrapado/a en una relación amorosa toxica, por favor, comparte con amistades y procura ayuda profesional, porque esto si es SALUDABLE que hablemos abiertamente en vez de ocultarlo.

