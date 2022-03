Carolina Corcho, la médica, la salubrista, la psiquiatra y “la loca Margarita”

En el marco del mes de la mujer quiero hablarles de un liderazgo femenino que a mí juicio es un gran aporte para la construcción de país y para el desarrollo humano y la transformación social.

Ella es imparable y quisiera contarles el porqué tengo esa opinión:

Porque la hoja de vida profesional de Carolina Corcho es notable y extensa, a diferencia de la hoja de vida de muchas mujeres en Colombia que no han podido dedicar su vida a forjarse un criterio profesional.

A pulso Carolina ha venido tejiendo y destejiendo su realidad cada día, desde la academia y desde el activismo. Al conocer su recorrido profesional podemos enterarnos que ha ocupado cargos importantes como el de docente adjunta del servicio de psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia. Además ha sido psiquiatra de consulta externa del Hospital Universitario de la Nacional. Docente de posgrado en salud mental de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. A su vez docente en el área de seguridad social en la Universidad del Norte. Vicepresidenta de la FMC, integrante de la comisión de seguimiento de la sentencia T 760, órgano consultor de la sociedad civil en materia de política pública de salud. Ha sido Presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur y, como si fuera poco, también es una de las Promotoras de la Cumbre Social y Política por la reforma estructural del sistema de salud y de la Red de Mujeres Progresistas de América Latina. Corcho es autora de diversos papers, artículos, y análisis sobre asuntos de seguridad social.

Actualmente es psiquiatra del programa de atención a personas privadas de la libertad en distintas cárceles del país, y cuenta con una maestría en estudios políticos.

Carolina Corcho es activista, defensora del derecho a la salud y la vida digna en Colombia. Es reconocida a nivel nacional e internacional como la voz de la Federación Médica Colombiana. Y nada más y nada menos fue la persona encargada de hacer seguimiento de la sentencia de la Corte Constitucional T-760 de 2008, que define la salud como un derecho fundamental.

Ella me ha impactado desde hace tiempo. En plena pandemia tuve la oportunidad de escucharla y analizar sus reproches frontales al sistema de salud colombiano. Reproches que a mí juicio no son nada descabellados y que deberían ser tenidos en cuenta por todos los candidatos presidenciales de todos los colores políticos.

Es una mujer que ha sido consultada y escuchada con mucha atención por diferentes medios de comunicación de talla nacional e internacional, pero al mismo tiempo ha sido ninguneada por voces de poder de la política tradicional, y por parte de los liderazgos reconocidos desde la institucionalidad.

CORCHO VS GAVIRIA

A Carolina Corcho no le ha temblado la voz para señalar directamente al señor Alejandro Gaviria de tener alta responsabilidad en las grandes fallas del sistema de salud en Colombia. Para Alejandro Gaviria esta médica es una mentirosa y de ninguna manera ha sido coautora de la ley estatutaria, como Carolina afirma abiertamente ser. Cuando tuve la oportunidad de preguntarle al candidato Gaviria sobre el por qué no sostenía un diálogo justo y abierto con ella, de manera que todas las personas ignorantes sobre estos temas pudiéramos conocer las dos versiones y entender a profundidad la problemática, el candidato me respondió que él trabaja con diferentes profesionales y que no está obligado a hablar con todas las personas que quieren hacerlo.

CORCHO Y “LA LOCA MARGARITA”

Para diferentes twitteros la doctora y activista, Carolina Corcho, no es más que una “imprecisa” una " disociadora”’ . Para mí la quieren hacer ver cómo una versión de “Loca Margarita del siglo XXl”. Ya que veo similitudes entre estas dos mujeres , así como aquella mujer, icono legendario del partido liberal quién perdió a su hijo según ella a mano de los conservadores fue señalada de demente, por exigir justicia para su hijo y enunciar -a voz en cuello- las atrocidades políticas del momento y muchas veces haciendo soliloquios públicos para llamar la atención, asimismo algunas personas afirman que la doctora Carolina ha dedicado gran tiempo de su vida a hablar sola, a dar discursos y gritos en el desierto sin fundamentos.

La legendaria “Loca Margarita” perdió a su hijo en el marco de asuntos políticos. Carolina, a temprana edad, perdió a su padre en el marco de la defensa de los derechos humanos y la injusticia social de este país.

La loca Margarita, inspirada por la pérdida de su hijo, pasó el resto de su vida enunciando y denunciando todas las injusticias sociales del momento y exigiendo justicia para su hijo. Carolina Corcho, desde que perdió a su padre, se entregó a la defensa de la justicia social, a la búsqueda de la verdad y a la reparación. En la medida que fue creciendo, y encontrando su propio camino, concentró todos sus esfuerzos en la defensa de la salud de los colombianos.

A la mal llamada “Loca Margarita” se le recuerda por haber defendido los principios del entonces partido liberal. A Corcho se le reconoce por defender los principios del progresismo.

Yo no entiendo muy bien sobre los conflictos teóricos, éticos y profesionales que pueden tener el exministro de salud, y actual candidato presidencial, Alejandro Gaviria y la doctora Carolina Corcho. Pero sí entiendo de feminismo. Y desde ahí les escribo hoy. Quiero que comprendamos que históricamente a todas las mujeres, que hemos defendido lo justo, vehementemente nos han querido desdibujar, tachándonos de exageradas, imprecisas o locas. Cuando Yo leo las publicaciones de la doctora encuentro mucha investigación y sobre todo argumentos que, a mí juicio, deberían ser discutidos, no solamente por los políticos y expertos sino también debería dársele la oportunidad a la ciudadanía en pleno, es decir, a la ciudadanía diversa, de escuchar lo que ella tiene que decir.

Yo no soy quien para darle la razón a la doctora o al exministro, en el tema de la salud. No estoy calificada para ello, porque honestamente sé que no domino el tema de la salud, para poder discernir quién tiene la razón. Sin embargo, sí entiendo el tema de los derechos fundamentales y tengo clarísimo que el sistema de salud en Colombia tiene muchos vacíos. Tengo clarísimo que muchas personas mueren por falta de atención idónea, precisa y efectiva. También sé que en Colombia no se trabaja profesionalmente la salud preventiva de la ciudadanía. Por supuesto, sé que no todas las enfermedades se pueden prevenir y eso no está en discusión. Lo que tenemos que entender es que hay muchas enfermedades que sí son prevenibles y el estado no ha hecho nada para trabajar en la prevención de las mismas.

Al candidato lo respeto, porque a las personas se respetan aunque las ideas se tengan que discutir y debatir, de Alejandro Gaviría admiro profundamente su parte humanista. Estoy de acuerdo como ciudadana, y como libre-pensadora que soy, con algunas de sus conceptualizaciones, aunque No siempre estoy de acuerdo con sus miradas políticas. Entonces debo decir que, en otros temas de carácter más humanista y filosófico, puedo estar totalmente de acuerdo y eso no significa que no tenga motivos de crítica a algunas de sus afirmaciones, como ya en su momento lo he hecho. No les voy a esconder mi simpatía en varios aspectos con el candidato Alejandro Gaviria, pero también debo decirles que, como algún día fui simpatizante del candidato presidencial Gustavo Petro y ahora no lo soy, es mi derecho cambiar de parecer sobre el sentir, porque los seres humanos tenemos derecho a cambiar de opinión, debido al criterio con el que vemos a las personas. Este criterio puede cambiar porque las circunstancias siempre cambian, la realidad es mutante y de ninguna manera mi admiración por alguien es vitalicia. Mi admiración siempre estará sujeta a las circunstancias dadas.

Si algún día el señor Alejandro Gaviria deja de parecerme una persona valiosa para la construcción del país lo diré abiertamente. Pero en este momento estoy convencida que, desde sus saberes, tiene mucho que aportar. Dicho esto, No me parecen descabellados los señalamientos y cuestionamientos qué hace la doctora Carolina Corcho. Me parece injusto que existan quienes la acusan de imprecisa y poco seria.

CORCHO Y SUS LOGROS

Por supuesto que el trabajo de Carolina Corcho, de una o de otra manera, es un evidente seguimiento a la labor social, humanitaria y política de sus padres. El profesor de la Universidad Nacional y diputado a la Asamblea de Antioquia, Freddy Corcho, y la señora exalcaldesa de Zaragoza (nordeste antioqueño), Amparo Mejía.

Esta mujer se ha ganado un premio, por la asociación de periodismo, a razón de todos los informes escritos que ha hecho sobre salud en diferentes espacios. Fue reconocida por lograr que los temas de salud fueran digeribles para la ciudadanía en general. Ha logrado que muchas personas puedan acercarse al tema de la salud y logren aprender, comprender y entender la magnitud de las temáticas, sin necesidad de ser personas eruditas o de pertenecer a los círculos académicos y científicos.

Corcho se ha dedicado apasionada, intelectual, moral y científicamente a la búsqueda de transformaciones estructurales, en el sistema de salud en Colombia. Estas transformaciones, solamente se pueden resolver con una nueva propuesta.

CAROLINA CORCHO Y GUSTAVO PETRO

Varias personas afirman que esta mujer apoya a Petro, porque tiene el interés de formar parte de su gabinete en la Presidencia. Otras la tachan de Petrista, para invalidar toda su trayectoria en defensa del derecho a la salud, cómo si ella le debiera a Gustavo Petro toda su trayectoria y el legado de su padre. Carolina Corcho afirma que no milita en ningún partido aunque sí es progresista. No se considera petrista, pero sí está convencida que en esta coyuntura política la única presidencia que puede traer cambios estructurales es la presidencia de Gustavo Petro.

Ella y yo sostuvimos un diálogo profundo donde hicimos un recorrido humanista y social sobre su trasegar. El programa giró en torno de sus postulados, de sus opiniones y por supuesto hablamos de país y aborto. Entre otras cosas hablamos de sus intereses partidistas. Este programa no trataba de formar parte de ninguna candidatura presidencial pero, dado el talante y el trasegar de esta mujer, era importante hablar un poco de los postulados políticos que le hacen daño al país en materia de salud. Fue inevitable tocar el tema de sus diferencias con el candidato Alejandro Gaviria. También fue inevitable preguntarle por su cercanía a Gustavo Petro y sus intereses políticos. Tuvimos entonces un diálogo tranquilo y honesto entre dos mujeres muy diferentes. Un diálogo confrontador, y al mismo tiempo cargado de reflexiones feministas.

Cuando publiqué el diálogo, la doctora Corcho quedó profundamente preocupada debido a la posibilidad de que la audiencia pensara que ella era anti petrista por el hecho de afirmar que No lo es y que No milita en ningún partido. Por esa razón, me ánimo a aclararles, queridos lectores, que a veces por los tiempos es muy difícil dar respuestas más amplias. Yo, Mar Candela, me siento con el deber moral de contarles que Carolina Corcho, en diferentes diálogos que hemos tenido, ha afirmado que en este momento de la historia del país lo que le conviene a Colombia es la presidencia de Gustavo Petro. Para ella,cualquier otro gobierno será una presidencia qué no logrará traer cambios estructurales; cambios que Colombia está necesitando hace décadas.

CORCHO Y LAS NECESIDADES DE PAÍS

Para la doctora, la magister en estudios políticos, para la ciudadana y activista, Carolina Corcho, las necesidades del país están por encima de cualquier simpatía o antipatía entre personas. Con este ejercicio lo único que he buscado es resaltar que en Colombia ser mujer es muy difícil. Más aún cuando eres una mujer con voz y criterio propio y estás en espacios que históricamente han sido gobernados por los hombres. Para mí como feminista es fundamental que ustedes conozcan de fondo a la mujer que ha incomodado a muchos políticos, con el tema de los derechos fundamentales en el marco de la salud. Es importante demostrar que no estamos hablando de una mujer que habla por hablar, sino que ella se ha ganado espacios respetables de manera autónoma y no le debe sus progresos intelectuales, ni profesionales, al apadrinamiento de algún político colombiano.

Ella tenía una profunda inquietud sobre darme o no darme la entrevista en plenas elecciones porque ella sabía que yo iba a hacer preguntas punzantes. Ella conoce mi trabajo y aún así tuvo la valentía de sentarse a hablar conmigo y exponerse ante la opinión pública. Yo le estoy agradecida por aceptar el reto de hacer este diálogo. Ahora les invito a ver esta entrevista sin ningún prejuicio. La doctora Corcho ha manifestado que quiere trabajar por la transformación auténtica en la reforma de la salud, con todas las personas que sea necesario trabajar, porque realmente ama su vocación de sanar y salvar vidas. Y si eso implica sentarse a hablar con todos sus contradictorios ella está dispuesta a hacerlo.

Yo, como feminista, estoy profundamente conmovida con su trabajo. Y como ciudadana opino que todos sus temas merecen ser revisados y discutidos de manera abierta y amplia. Discusiones no solamente entre los políticos que están en el poder, sino con toda la ciudadanía, hasta encontrar el camino a un sistema de salud justo y digno para todas las personas.

Colofón: Colombia tiene mujeres muy capacitadas y muy capaces a las que desdibujan como desdibujaron a Margarita Villaquira, más reconocida como la Loca Margarita. En el marco del 8 de marzo quise dejar está reflexión: Sí desdibujan mujeres capacitadas, y con tanta trayectoria, ¿Qué podemos esperar nosotras quiénes no tenemos tanta formación y carecemos de grandilocuencia? Les invito entonces a conocer el diálogo completo.