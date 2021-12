La ciencia detrás de “Don´t look up”, la nueva película de DiCaprio

En Salatech tenemos todo lo que ustedes necesitan saber sobre el mundo de la ciencia y la tecnología y en este último episodio de 2021, además, ¡le agregamos entretenimiento!

Porque, al fin y al cabo, el entretenimiento hace parte de la tecnología, o del mismo modo y en sentido contrario.

Este año Netflix estrenó una película de la que todo el mundo está hablando, se llama “Don´t look up” (no mires hacia arriba) y trata, más menos, de un cometa que va a destruir la tierra. Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence son los encargados de salvarnos, y Meryl Streep no, no les vamos a contar nada. ¡véanla!

Y ustedes pensarán: ooooootra película apocalíptica, pero no, esta es otro cuento.

Para empezar, la película tiene bastantes paralelismos con la realidad. Contaron con la asesoría de la Dra. Amy Mainzer. La Dra Mainzer es astrónoma, especializada en instrumentación astrofísica y astronomía galáctica y fue la persona encargada de “aterrizar” esta película de ciencia ficción.

¡No todos los días uno tiene la oportunidad de conversar con alguien que sabe tanto del espacio y nosotros sí que la aprovechamos!

Nos sacamos todas las dudas: ¿Cómo se toma la decisión de los nombres de los cometas? ¿Podría un cometa destruir la tierra? Si viniera un cometa, ¿podríamos evitar que colisione contra el planeta?

Sí, todas esas preguntas que nos hemos hecho tantas veces, ya tienen respuesta.

No se pierdan este nuevo episodio de Salatech, todo lo que necesitan saber de tecnología (y más) lo encuentran cada 15 días en Salatech de Publimetro.