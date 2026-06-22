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Multitud a favor de Iván Cepeda se reunen en la Plaza de Bolívar para expresar su apoyo tras resultado del preconteo

El candidato aclaró, en horas de la mañana, que no ha convocado movilizaciones e hizo un llamado a la calma y la serenidad.

Manifestación en Bogotá por la Av. El Dorado.
Manifestación en Bogotá por la Av. El Dorado. Foto: @UltimaHoraCaracol en X.
Por Laura Cano
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En la tarde de este lunes, 22 de junio, una manifestación de cientos de personas a favor del candidato presidencial Iván Cepeda salió desde la Universidad Nacional en dirección a la Plaza de Bolívar, después de la jornada de elecciones del domingo 21 que dio como ganador preliminar a Abelardo De La Espriella.

La marcha inició hacia las 4:00 p. m. y avanzó por la calle 26 hasta llegar al Parque de la Independencia Bicentenario, donde se encaminó hacia la carrera Séptima. A las 5:40 p. m., aproximadamente, la protesta llegó frente a la Casa de Nariño, con cánticos como “Cepeda, amigo, el pueblo está contigo” y banderas de Colombia y del M-19 ondeando entre los asistentes.

Esta manifestación se une a las otras que ocurrieron en distintos lugares de la ciudad durante la tarde y la noche del pasado domingo, tanto en respaldo al candidato del Pacto Histórico como en celebración de la victoria preliminar de De La Espriella. Cabe aclarar que Cepeda informó, en una rueda de prensa, que desde su movimiento no se convocó a ninguna movilización, pues está a la espera de la finalización de los escrutinios para reconocer oficialmente el resultado de los comicios.

“En mi condición de candidato del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida quiero hacer un llamado muy cordial a la serenidad, a la calma y a que si hay expresiones públicas en favor o en contra de tal o cual circunstancias, se haga estrictamente en los marcos de la tranquillidad, de la movilización pacífica, si es que se presentan este tipo de movilizaciones a las cuales, quiero ser claro, no estamos llamando”, precisó.

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