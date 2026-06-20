Identifican a turista italiana que murió tras voraz incendio en resort en República Dominicana

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El incendio que consumió gran parte de un reconocido resort en República Dominicana dejó una víctima fatal y una emergencia de grandes proporciones en una de las zonas turísticas más visitadas del Caribe. Aunque en redes el hecho empezó a moverse como si hubiera ocurrido en Punta Cana, los reportes oficiales y medios internacionales lo ubican en Bayahibe, La Romana, en el hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham.

La víctima fue identificada por medios internacionales como Francesca Valentino, una turista italiana de 46 años, quien murió tras resultar afectada por la inhalación de humo durante el incendio.

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¿Qué se sabe de la víctima del incendio en hotel de República Dominicana ?

Autoridades de emergencia dominicanas, reportaron que la turista italiana sufrió una inhalación severa de humo y fue trasladada a un centro médico en La Romana, donde posteriormente falleció. El incendio se registró este viernes 19 de junio en el resort Viva Dominicus Beach by Wyndham, obligando a evacuar a cerca de 1.690 huéspedes, trabajadores y ocupantes del complejo hotelero.

El caso ha generado conmoción no solo por la muerte de la turista, sino por la magnitud de la emergencia. Videos compartidos en redes sociales mostraron enormes columnas de humo negro y llamas avanzando sobre estructuras del resort, mientras huéspedes y personal eran trasladados a zonas seguras.

Casi 1.700 evacuados tras el incendio

La emergencia obligó a reubicar a los ocupantes en hoteles y alojamientos cercanos. Según People, entre los evacuados había 177 niños y 21 bebés, dato atribuido a autoridades de emergencia dominicanas. Además, nueve personas recibieron atención médica, aunque otros reportes hablan de tres hospitalizados y seis atendidos en el lugar.

La causa del incendio sigue bajo investigación. Sin embargo, el Centro de Operaciones de Emergencias de República Dominicana indicó de manera preliminar que las llamas se habrían propagado rápidamente por las estructuras de palma o paja en parte del techo del resort, sumado a las condiciones de viento en la zona.

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No fue en Punta Cana, sino en Bayahibe

Un punto clave para evitar confusión es la ubicación. El incendio ocurrió en Bayahibe, destino turístico ubicado en el sureste de República Dominicana, no propiamente en Punta Cana. Se reportó que el hotel afectado fue el Viva Dominicus Beach by Wyndham, mientras que el complejo cercano Viva Wyndham Dominicus Palace, de la misma cadena, no sufrió daños y continuó operando con normalidad.

Así las cosas, la tragedia dejó una turista italiana muerta, casi 1.700 personas evacuadas y una investigación abierta para determinar qué provocó el incendio que terminó convirtiendo una jornada de vacaciones en una emergencia internacional.