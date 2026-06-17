El Mundial también se juega en casa: snacks, salsas y fútbol

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

La fiebre del Mundial no solo se refleja en las audiencias y la pasión por el fútbol. En Colombia, la temporada mundialista también está generando cambios importantes en los hábitos de compra y consumo dentro de los hogares, convirtiendo las reuniones para ver los partidos en una oportunidad clave para las marcas de alimentos.

Según datos de Rappi, durante este periodo categorías como snacks y salsas pueden registrar incrementos de hasta un 58 % en sus ventas, impulsadas por el crecimiento de encuentros familiares y reuniones entre amigos para disfrutar de los partidos desde casa.

El hogar se consolida como el principal escenario para vivir el fútbol

Más allá de los 90 minutos de juego, el fútbol se ha convertido en uno de los momentos de consumo social más relevantes para los colombianos. Compartir alimentos de forma práctica, organizar reuniones improvisadas y disfrutar experiencias alrededor de la mesa son tendencias que cobran fuerza durante las competencias deportivas internacionales.

Esta dinámica ha llevado a las empresas del sector alimenticio a desarrollar propuestas enfocadas en la comodidad y la experiencia de consumo, entendiendo que el verdadero protagonista no es solo el producto, sino también el momento de compartir.

En respuesta a esta tendencia, La Constancia, marca del portafolio de Colombina, presentó un nuevo pack futbolero que reúne papas fritas y salsas en una sola propuesta diseñada para facilitar el consumo durante los partidos.

La iniciativa busca simplificar la experiencia de quienes organizan reuniones en casa, ofreciendo una solución práctica para compartir alimentos sin complicaciones mientras se disfruta de los encuentros deportivos.

Además, el paquete incluye un mantel plegable con dinámicas inspiradas en situaciones cotidianas y escenas relacionadas con el fútbol, con el objetivo de extender la diversión más allá del partido y convertir cualquier espacio del hogar en un punto de encuentro para familiares y amigos.

La practicidad, clave en las decisiones de compra

De acuerdo con Mauricio Escobar, vicepresidente de mercadeo de Colombina, los consumidores actuales priorizan la comodidad en momentos de entretenimiento y socialización.

“Hoy el consumidor busca practicidad, especialmente en momentos donde el foco está en reunirse y disfrutar. Este pack responde precisamente a esa lógica de consumo, facilitando la experiencia alrededor del partido”, afirmó el directivo.