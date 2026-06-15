Investigan muerte de hombre en estación de TransMilenio: Aparentemente habría intentado colarse

El fenómeno de los evasores del pago en TransMilenio, conocidos popularmente como “colados”, ha dejado de ser un simple problema de cultura ciudadana para convertirse en una trágica problemática de orden público y salud pública en Bogotá. Cruzar corriendo las avenidas para ingresar por las puertas laterales de las estaciones o saltar peligrosamente desde las plataformas no solo desafía la infraestructura del sistema, sino que expone a los ciudadanos a ser arrollados por los articulados que transitan a alta velocidad en carriles exclusivos.

Un nuevo caso se presentó en la capital, las autoridades investigan el fallecimiento de un hombre de 58 años que perdió la vida la noche del domingo 14 de junio en la estación Avenida Suba – Calle 116, al norte de Bogotá. Según la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 7:00 p.m. cuando la víctima, al parecer, intentó “colarse” al sistema y sufrió una fuerte caída desde una de las puertas de acceso.

El impacto fue tan grave que le provocó la muerte de manera inmediata en el lugar. El concejal Papo Amin, presidente del Concejo de Bogotá, lamentó el suceso a través de redes sociales: “Terrible esta muerte. Anoche en la estación de la Av. Suba con calle 116 un señor de 58 años murió al caerse de una puerta al parecer mientras trataba de colarse a TransMilenio. No puede seguir pasando esto en nuestra ciudad”.

Hasta el momento, TransMilenio no ha emitido un comunicado oficial detallado, pero las autoridades de movilidad y la Policía ya adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del incidente y determinar si hubo fallas en la infraestructura o en los protocolos de seguridad.

Este caso vuelve a poner en el debate público los riesgos asociados a la evasión del pago en el sistema de transporte masivo y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en las estaciones, especialmente en horas pico de la tarde-noche .Las autoridades hicieron un llamado a los usuarios a respetar las normas de acceso y evitar cualquier intento de evasión, que puede terminar en consecuencias fatales.