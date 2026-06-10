La otra cara del Mundial: México levanta alertas por explotación sexual e infantil con más de 20 mil casos

Reinserta advierte que el aumento de turistas durante el torneo podría abrir una ventana de riesgo para niñas, niños y adolescentes en México.

A 48 horas para la inauguración de la Copa Mundial de fútbol en el Estadio Ciudad de México, organizaciones civiles lanzaron la campaña VAR, una iniciativa que busca prevenir la violencia, explotación y los abusos contra niños y adolescentes durante la justa deportiva.

La alerta no es menor, dado que Reinserta estima que alrededor de 20 mil menores de edad podrían ser víctimas de estos delitos durante el Mundial, debido al aumento de visitantes y actividades vinculadas al turismo sexual.

Este riesgo se agrava en un país donde el 70% de la prostitución en las calles está relacionada con la trata. Además, una de cada cuatro niñas es víctima de abuso sexual en su propio hogar, principalmente por familiares como abuelos, tíos o incluso sus padres.

En entrevista con Publimetro, Mercedes Castañeda, cofundadora de Reinserta, comentó que el torneo mundial de fútbol, por la cantidad de turistas que visitan el país, suele convertirse en una ventana de riesgo para los niños y adolescentes.

“Hemos recibido llamadas de personas que nos dicen: ‘estoy en un restaurante, y veo que un papá está tratando de manera extraña a su hija’. En esos casos lo importante es apoyarte en los números de emergencia como el 089”, mencionó.

Asimismo, Ana Paula Ruiz, directora de la Fundación Freedom, pidió a los padres platicar con sus hijos, y hablarles que si alguien —sean tíos, abuelos, papá o desconocidos— pide tocar sus genitales, verlos o fotografiarlos, eso es violencia sexual.

“También, si los adultos muestran pornografía a los niños, eso es considerado violencia sexual. Cualquier situación que haga sentir incómodos a los menores, tienen que contarla a sus padres”, apuntó.

Avenidas y alrededores de estadios son zonas rojas de trata

Los eventos masivos como es el torneo de fútbol, al que acudirán en México 5.5 millones de turistas, no sólo incrementan la demanda en restaurantes y alojamiento, también así en el mercado sexual, por ello Ruiz alertó sobre las zonas rojas, donde los niños podrían ser víctimas de trata.

“Uno de ellos es la Calzada de Tlalpan, el Centro Histórico en la Ciudad de México, donde incluso se han hecho redadas y se han rescatado a muchas niñas y mujeres jóvenes. Creemos que con este evento deportivo, los lugares cercanos a los estadios son puntos de atención”, expuso.

Además, Ana Paula Ruiz sostuvo que la capital del país no es la única zona de riesgo, también lo son Jalisco y Nuevo León, las otras sedes mundialistas, así como las zonas de playas del país y el área fronteriza.

“¡Una niña no se prostituye, la prostituyen!”

Ante el debate que generaron las trabajadoras sexuales de Tlalpan por oponerse a la construcción de la ciclovía Gran Tenochtitlán —que conecta el centro con el Estadio Ciudad de México— debido a que reducía su espacio de interacción con los clientes, ambas organizaciones coincidieron en que si en estos espacios existen menores involucrados se puede hablar de trata.

“Debemos partir de una premisa muy clara: si hay una niña o adolescente prostituyéndose, no se está prostituyendo él, lo están prostituyendo. Entonces, estamos hablando de violencia sexual”, aclaró Castañeda.

También, Ruiz mencionó que esta situación es delicada, ya que en este tipo de zonas existen historias de violencia sexual y explotación, por ello pidió a los turistas evitar caer en este tipo de prácticas.

¿Qué es la campaña VAR?

A fin de evitar casos de abusos y explotación infantil, organizaciones civiles en conjunto con la iniciativa privada lanzaron la campaña: Vemos, Alertamos y Reportamos (VAR) al 089, que tiene la intención de denunciar en el anonimato posibles casos de trata o situaciones de abuso a menores.

“Lo que busca esta campaña es que todas las personas estemos atentas, y que nadie se quede callado ante la indiferencia de estar viendo a una niña o adolescente sufriendo cualquier tipo de violencia”, apuntó Castañeda.

Datos:

El 70% de la prostitución en México proviene de la trata

Sólo el 2% de las víctimas de trata sobrevive

1 de cada 4 niñas son abusadas sexualmente

1 cada 6 niños son abusados sexualmente

Señales de alerta:

En casa:

Una niña es enviada a solas con una persona adulta durante reuniones o fiestas.

Alguien invade constantemente su cuarto, baño o espacios privados.

Una persona adulta busca aislarla del resto.

La niña evita quedarse cerca de alguien en específico.

Después de convivencias presenta miedo, ansiedad o cambios repentinos de conducta.

Restaurantes:

Una niña está con una persona adulta que controla toda la reservación.

La niña evita mirar a los meseros o se muestra incómoda.

La niña no sabe explicar quién la acompaña.

Hoteles:

Una niña entra con un adulto que evita explicar su parentesco.

Hay visitas constantes a la habitación en horarios inusuales.

La habitación rechaza la limpieza.

La niña permanece asustada, cansada o confundida.

Se hacen pagos en efectivo o reservas con datos inconsistentes.

Frase:

“Un adulto de confianza es alguien que te cree, te defiende y te protege. Vas a encontrar a alguien que quizá no te crea a la primera, pero debes seguir buscando” — Ana Paula Ruíz, directora de la Fundación Freedom