Pereira se viste de fiesta: las Fiestas de la Cosecha 2026 como motor turístico y cultural

El Eje Cafetero se alista para las Fiestas de la Cosecha en Pereira

Agosto se convierte en el mes más esperado del Eje Cafetero gracias a las Fiestas de la Cosecha de Pereira, una celebración que trasciende lo local para consolidarse como referente nacional. Más allá de la música, el colorido y la tradición, este evento, que se realizará entre el 15 y el 31 de agosto, dinamiza la economía regional con una movilización superior a los 70.000 millones de pesos, fortaleciendo el turismo, impulsando el comercio, aumentando la ocupación hotelera y generando empleo.

Mauricio Salazar Peláez, alcalde de Pereira, lo resume con claridad: “Nuestro propósito es seguir consolidando las Fiestas de la Cosecha como una de las grandes celebraciones de Colombia y proyectarlas al nivel de las festividades más reconocidas del mundo”.

Las Fiestas de la Cosecha y demás eventos emblemáticos buscan quedar en la memoria de los visitantes, convirtiéndose en razones para regresar y en experiencias únicas alrededor de la cultura, la música, el deporte, la gastronomía y el entretenimiento.

Infraestructura lista para recibir visitantes

La industria hotelera se prepara para la temporada alta. Según Cotelco Capítulo Risaralda, el gremio cuenta con 51 hoteles afiliados, que representan 1.327 habitaciones y 2.425 camas distribuidas en Pereira y municipios cercanos como Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, La Virginia, Marsella y Belén de Umbría. Una infraestructura pensada para atender el incremento de visitantes que cada año llegan atraídos por la fiesta.

La ubicación estratégica de Risaralda convierte a Pereira en epicentro de movilidad. El Aeropuerto Internacional Matecaña moviliza al 80 % de los pasajeros del Paisaje Cultural Cafetero, con conexiones directas a los principales hubs de Latinoamérica. En 2025, la Terminal de Transporte de la ciudad registró más de 202.190 pasajeros, un crecimiento del 119,8 % frente al año anterior.

Este dinamismo se refleja también en el Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia (ICTRC), donde Pereira ocupa el cuarto lugar nacional y se posiciona como el destino más competitivo del Eje Cafetero.

Con el objetivo de atraer más visitantes, Cotelco adelantó una gira de promoción en varias ciudades del país. Bogotá fue la última parada, donde se compartió la oferta cultural, turística y gastronómica de Pereira, generando expectativa alrededor de las Fiestas de la Cosecha 2026.

¿Qué hacer en Pereira?

El abanico de opciones es amplio y diverso:

Bioparque Ukumarí : un recorrido por la biodiversidad.

: un recorrido por la biodiversidad. Ruta del Café y Ruta del Cacao : experiencias inmersivas en sabores y tradiciones.

y : experiencias inmersivas en sabores y tradiciones. Parque Consotá y Jardín Botánico : espacios para el turismo de naturaleza.

y : espacios para el turismo de naturaleza. Avistamiento de aves y monos aulladores en reservas naturales.

y monos aulladores en reservas naturales. Cascada Yarumo Blanco y la Ruta de orquídeas: paisajes únicos para los amantes del ecoturismo.

Las Fiestas de la Cosecha son más que un evento: son la exaltación de la identidad pereirana, el impulso al desarrollo regional y la consolidación de Pereira como uno de los destinos turísticos más atractivos de Colombia. Agosto promete ser un mes inolvidable para quienes decidan decirle “sí” a Pereira y vivir la magia de su cosecha.