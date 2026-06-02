México supera los 2 mil contagios de dengue, Salud apuestan por mosquitos con bacteria para frenarlo

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que entre enero y mayo de 2026 se han confirmado 2 mil 136 casos de dengue en el país, principalmente en los estados de Veracruz, Tabasco, Michoacán y Oaxaca; entidades que registran una muerte por cada estado.

“Tenemos mil 140 casos con signos de alarma, dos mil 136 en total y cuatro personas fallecidas. Sin embargo, entre 2024 y 2025 tuvimos un verdadero brote muy importante de dengue y lo hemos logrado reducir en una forma muy importante”, acotó.

Salud busca reducir dengue, zika y chikungunya

Desde Palacio Nacional, Kershenobich explicó que uno de los objetivos planteados por la actual administración es reducir en 50% los casos de dengue, zika y chikungunya hacia 2030, mediante acciones de prevención, control del mosquito transmisor y nuevas estrategias biológicas.

Entre las medidas impulsadas por la Secretaría de Salud se encuentra la campaña de los cinco pasos para un hogar sin mosquitos, enfocada en eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue.

La estrategia recomienda tapar tinacos y cubetas, lavar y voltear objetos que acumulen agua, tirar artículos en desuso, cortar la maleza y limpiar patios o espacios abiertos donde puedan reproducirse los mosquitos.

Mosquitos con Wolbachia, la nueva apuesta contra el dengue

El secretario también destacó el desarrollo de mosquitos infectados con Wolbachia, una bacteria que ayuda a bloquear la transmisión del virus del dengue.

De acuerdo con Kershenobich, esta estrategia comenzó en Yucatán y Baja California Sur. El caso más avanzado, dijo, es Yucatán, donde hasta el momento se han registrado solo nueve casos de dengue.

En tanto, la Secretaría de Salud busca ampliar esta medida con nuevos laboratorios de mosquitos en Tabasco, Aguascalientes, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Jalisco, entidades consideradas clave para reforzar la prevención.