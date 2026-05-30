Que no sea excusa para votar: Conozca el pronóstico del IDEAM para este fin de semana de elecciones en Colombia

Ciudadanos, jurados de mesa y autoridades participaron en la jornada electoral en Antioquia, donde se eligió el nuevo Congreso y se realizaron consultas interpartidistas. (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia - 8 de marzo de 2026)

Este domingo 31 de mayo, Colombia vive una jornada crucial con la primera vuelta presidencial de 2026. Sin embargo, además de la incertidumbre política en las urnas, los ciudadanos tienen un ojo puesto en el cielo. Según el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las condiciones climáticas exigirán que los votantes no olviden el paraguas antes de salir a ejercer su derecho al voto.

Puede leer: El cuadro de la discordia: Abelardo De La Espriella responde a Petro sobre supuesta obra de arte esclavista que tiene en su casa

Sábado: la jornada más desafiante

De acuerdo con las proyecciones técnicas, el sábado 30 de mayo se perfila como el día más complejo en términos meteorológicos. El IDEAM ha advertido sobre la presencia de lluvias moderadas a fuertes y la posible ocurrencia de tormentas eléctricas en amplias zonas del país. Las regiones más afectadas serán la Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonía.

Departamentos como Meta, Casanare, Arauca, Caquetá y Putumayo están bajo especial vigilancia, ya que allí se esperan los acumulados de lluvia más significativos, lo que podría derivar en afectaciones puntuales a la movilidad. Asimismo, se prevé inestabilidad en Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda,

¿Qué esperar el domingo electoral?

Para la jornada electoral del domingo 31 de mayo, el panorama ofrece un leve respiro. El IDEAM prevé una reducción generalizada en la nubosidad comparada con el sábado. No obstante, esto no significa que el sol predominará en todo el territorio; por el contrario, la entidad advierte que la inestabilidad persistirá, especialmente en horas de la tarde.

Le puede interesar: Daniel Noboa reveló que eliminará los aranceles a productos colombianos en charla con Aberlado de la Espriella

Aunque las precipitaciones serán menos extensas e intensas que las del sábado, se espera que sigan presentándose lluvias en departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y gran parte de la región amazónica. En otras zonas del país, no se descartan lloviznas aisladas durante el transcurso del día.

Recomendaciones para los votantes

Para los habitantes de Bogotá, el pronóstico sugiere un ambiente fresco y húmedo, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 21 grados Celsius. Quienes planeen desplazarse a sus puestos de votación en la capital deben tener en cuenta que las tardes podrían estar acompañadas de precipitaciones, por lo que se recomienda prever tiempos adicionales de traslado.

El llamado de las autoridades meteorológicas es a mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios repentinos en el tiempo. Si bien el clima no impedirá la jornada democrática, la invitación es a estar preparados para un domingo que, si bien menos tormentoso que el sábado, mantendrá el cielo gris en gran parte del mapa nacional.