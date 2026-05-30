Cancillería de Colombia aclara que el acuerdo con los aranceles en Ecuador no fue por mediación de De la Espriella

A dos días de las elecciones en Colombia, el presidente Noboa anuncia acuerdo con Abelardo de la Espriella y elimina tasa a productos colombianos. Foto: Publicada desde la cuenta de X del presidente Daniel Noboa

El comercio bilateral entre Colombia y Ecuador entra en una nueva etapa de normalización. Tras el anuncio oficial del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, sobre la eliminación de la denominada “tasa de seguridad”, el Gobierno de Colombia confirmó que procederá al desmonte de los aranceles que habían sido impuestos a diversas mercancías provenientes del vecino país.

Puede leer: Petro acusa al gobierno de Ecuador de intervenir para que Paloma Valencia gane las elecciones

La medida, que entrará en vigor de manera formal, busca restaurar las condiciones comerciales óptimas en la zona de frontera a partir del 1 de junio de 2026. “Hemos alcanzado un acuerdo con Abelardo de la Espriella para fortalecer la cooperación en comercio, energía y seguridad”, afirmó Noboa por medio de su X (antes Twitter), quien justificó su decisión argumentando haber encontrado en el candidato la voluntad necesaria para impulsar una lucha conjunta contra el “narcoterrorismo”.

Cumplimiento de compromisos andinos

Sin embargo, el comunicado de la Cancillería de Colombia, afirma que la decisión responde al cumplimiento estricto de las resoluciones emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN). Dicho organismo internacional había ordenado recientemente la eliminación de los gravámenes y diversas restricciones que venían afectando el flujo normal de bienes entre ambas naciones, marcando un precedente importante para el fortalecimiento de la integración económica en la región.

El Gobierno nacional aclaró que la implementación de estas cargas, en su momento, se basó en un riguroso criterio técnico. El objetivo fue proteger la industria nacional, aplicando aranceles exclusivamente a aquellos productos que contaran con oferta o capacidad de abastecimiento interno en Colombia. Por el contrario, los insumos esenciales para la economía y la producción local fueron mantenidos con tarifas del 0 %, evitando así un impacto negativo en el costo de vida de los ciudadanos.

Un esquema arancelario de tres niveles

La estructura de gravámenes que ahora comienza a desmontarse estaba organizada en tres niveles de complejidad según el tipo de bien:

Tarifa del 35 %: Aplicada a alimentos de impacto moderado y bienes básicos. En esta categoría se encontraban productos esenciales como fríjol, plátano, preparaciones para la alimentación animal, medicamentos y equipos de refrigeración como congeladores.

Aplicada a alimentos de impacto moderado y bienes básicos. En esta categoría se encontraban productos esenciales como fríjol, plátano, preparaciones para la alimentación animal, medicamentos y equipos de refrigeración como congeladores. Tarifa del 50 %: Dirigida a bienes manufacturados e industriales. Bajo esta carga se ubicaban elementos como neumáticos, tableros de madera, grasas y aceites vegetales modificados, artículos moldeados de papel y sacos de polietileno.

Dirigida a bienes manufacturados e industriales. Bajo esta carga se ubicaban elementos como neumáticos, tableros de madera, grasas y aceites vegetales modificados, artículos moldeados de papel y sacos de polietileno. Tarifa del 75 %: La carga más alta se aplicaba a sectores estratégicos del agro y la industria, incluyendo diferentes clases de arroz, aceite de palma, azúcar, café, cacao en polvo, alcohol etílico, tubos rígidos de PVC, vajillas de plástico, además de perfiles de acero y barras de aluminio.

Con este anuncio, se espera que el intercambio comercial fluya sin los sobrecostos que habían generado fricciones en los últimos meses. La normalización del comercio no solo alivia las tensiones entre Bogotá y Quito, sino que también promete una reducción en los precios de diversos insumos y productos finales para los consumidores colombianos, consolidando un panorama de mayor competitividad y cooperación entre ambas naciones.