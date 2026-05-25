Dan a conocer ranking de las ciudades más contaminadas del mundo

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2025 revela que sólo el 14% de las ciudades cumple la directriz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre contaminación atmosférica. Foto: Magnific.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2025 revela que sólo el 14% de las ciudades cumple la directriz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre contaminación atmosférica.

La investigación, que IQAir realizó por octavo año consecutivo, ofrece un análisis sobre la contaminación atmosférica mundial en 2025.

MEDICIONES

El estudio de IQAir mide la concentración media anual de microgramos de partículas PM2,5 por metro cúbico (µg/m³).

Las PM2,5 son partículas microscópicas de polvo, hollín y líquidos suspendidas en el aire, con un diámetro menor a 2,5 micrómetros, una fracción del ancho de un cabello. Son tan pequeñas que sólo pueden verse con un microscopio electrónico.

De todas las medidas de contaminación atmosférica, la contaminación por PM2,5 supone la mayor amenaza para la salud.

PRINCIPALES HALLAZGOS

• Loni, India, con una población de 516.000 habitantes, fue la ciudad más contaminada del mundo en 2025, con una concentración media anual de PM2,5 de 112,5 µg/m³, casi un 23% más que en 2024 y más de 22 veces superior a la directriz de la OMS.

• Sólo el 14% de las ciudades del mundo cumplieron en 2025 con la directriz anual de la OMS sobre PM2,5 de 5 µg/m³, frente al 17% del año 2024.

• Sólo 13 países o territorios —de los 143 estudiados— cumplieron con la media anual de PM2,5 establecida por la OMS: Polinesia Francesa, Puerto Rico, Barbados, Islas Vírgenes Estadounidenses, Nueva Caledonia, Islandia, Bermudas, Reunión, Andorra, Australia, Granada, Panamá y Estonia.

• En 130 de 143 países/territorios (91%) analizados, el valor medio anual de referencia de la OMS para las PM2,5 fue superado.

• Los cinco países más contaminados fueron Pakistán (67,3 µg/m³), Bangladesh (66,1 µg/m³), Tayikistán (57,3 µg/m³), Chad (53,6 µg/m³) y República Democrática del Congo (50,2 µg/m³).

LAS CLAVES

• El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2025 analizó datos de estaciones de vigilancia de 9.446 ciudades de 143 países y territorios (193 países son miembros de la ONU).

• Comparando el informe de 2025 con el de 2024, 54 países experimentaron aumentos en la media anual de PM2,5, 75 experimentaron descensos, dos permanecieron sin cambios y 12 fueron representados por primera vez.

• A pesar de algunas mejoras regionales, siguen existiendo importantes lagunas en los datos, y sólo una fracción de la población mundial tiene acceso a información local sobre la calidad del aire en tiempo real.

Contaminación. El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2025 revela que sólo el 14% de las ciudades cumple la directriz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre contaminación atmosférica. Foto: Magnific.

LAS CIUDADES MÁS CONTAMINADAS DEL MUNDO

1. Delhi, India ~99,6

2. Faisalabad, Pakistán ~98,8

3. Ghaziabad, India ~89

4. Lahore, Pakistán ~88,9

5. Peshawar, Pakistán ~81,7

6. Noida, India ~80,5

7. Kanpur, India ~69

8. Karachi, Pakistán ~67

9. Lucknow, India ~66

10. Patna, India ~65

*Ciudades de más de 1 millón de habitantes.

**Las cifras indican una concentración media anual de microgramos de partículas PM2,5 por metro cúbico.

LAS CAPITALES MÁS CONTAMINADAS DEL MUNDO

1. Delhi, India ~99,6

2. Dhaka, Bangladesh ~64

3. Kabul, Afganistán ~57

4. Baghdad, Irak ~56

5. Hanoi, Vietnam ~55

6. Ulan Bator, Mongolia ~54

7. Cairo, Egipto ~52

8. Katmandú, Nepal ~48

9. Teherán, Irán ~47

10. Tashkent, Uzbekistán ~45

*Las cifras indican una concentración media anual de microgramos de partículas PM2,5 por metro cúbico.

LAS CIUDADES MÁS CONTAMINADAS DE AMÉRICA

1. Santiago, Chile~28 PM2,5

2. Bogotá, Colombia ~23

3. Lima, Perú ~22

4. Monterrey, México ~21

5. Ciudad de México, México ~20

6. Guadalajara, México ~19

7. São Paulo, Brasil ~18

8. Medellín, Colombia ~18

9. Belo Horizonte, Brasil ~17

10. Quito, Ecuador ~16

*Ciudades de más de 1 millón de habitantes.

**Las cifras indican una concentración media anual de microgramos de partículas PM2,5 por metro cúbico.

FUENTES: IQAIR y OMS.