Campaña de De la Espriella convocó a santo rosario para derrotar a Cepeda tras resultados de encuestas

Abelardo de la Espriella en la Basílica de ‘El Señor de los Milagros’ en Buga

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella volvió a mover su componente religioso en plena recta electoral. Para este viernes 22 de mayo fue convocado un rosario virtual, en un momento clave para el candidato después de los más recientes resultados de la encuesta Invamer.

El acto aparece como una nueva muestra del peso que la fe ha tomado dentro del entorno político de De la Espriella. Como quien dice, la campaña no solo está jugando en el terreno de los discursos de seguridad, economía o autoridad, sino también en el de la identidad religiosa y la movilización espiritual de sus seguidores.

La convocatoria será a las 6:00 p.m. y se realizará a través del canal de YouTube de Católicos por la Patria. El rosario estará dirigido por AnaLu Pineda y Tatiana Céspedes, según la información conocida desde el entorno de la campaña.

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Abelardo de la Espriella (Captura de pantalla)

La convocatoria se conoce luego de que la medición de Invamer del 21 de mayo mostrara un panorama electoral en el que Iván Cepeda mantiene ventaja, mientras Abelardo de la Espriella aparece como uno de sus principales competidores. De acuerdo con reportes de prensa sobre esa encuesta, Cepeda lidera la intención de voto y también ganaría en algunos escenarios de segunda vuelta frente a sus rivales de derecha.

Ese contexto volvió a prender la conversación política, especialmente entre los sectores que respaldan a De la Espriella y que ven en la elección una disputa que va más allá de los partidos. Para parte de su base, la campaña ha sido presentada como una defensa de la patria, la familia, la fe y los valores tradicionales.

Por eso, la convocatoria al rosario no parece un hecho aislado. Llega en un momento en el que el candidato intenta sostener y ampliar su apoyo electoral, mientras sus seguidores refuerzan una narrativa en la que la política también se vive como una causa espiritual.

Católicos por la Patria y el respaldo religioso a De la Espriella

El rosario será transmitido por Católicos por la Patria, un espacio que se suma al ecosistema de simpatizantes católicos que han rodeado la candidatura de De la Espriella. En días recientes también se conoció la aparición de un movimiento llamado ‘La Gerencia de la Fe Católica’, que aseguró apoyar al candidato y ser testigo de su conversión religiosa.

Uno de sus referentes, el actor y misionero Juan Pablo Obregón, afirmó que la conversión de De la Espriella “es tan real” que dentro de la campaña nació ese movimiento, el cual, según dijo, sería manejado a nivel nacional por personas que se identifican con el candidato.

Ese punto ha sido uno de los más comentados alrededor de De la Espriella, especialmente porque durante años fue recordado por declaraciones en las que se presentaba como ateo. En entrevistas recientes, el candidato ha defendido su paso hacia la fe y ha dicho que su transformación espiritual no es una estrategia de campaña, sino un proceso personal.

La mezcla entre religión y campaña no es nueva en Colombia, pero en este caso ha tomado un lugar especialmente visible. De la Espriella ha construido parte de su narrativa alrededor de conceptos como patria, familia, orden y fe, un lenguaje que conecta con sectores conservadores y creyentes.

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El rosario de este viernes se convierte entonces en un acto simbólico, pero también político. No se trata solamente de una oración virtual, sino de una señal de organización y de identidad para una base que ve la elección como una batalla cultural.

Eso sí, es importante marcar el límite: que un grupo católico apoye al candidato no significa que exista un respaldo institucional de la Iglesia Católica. Se trata de movimientos, simpatizantes y voces religiosas que se han alineado con su campaña.

Por ahora, la convocatoria deja claro que la candidatura de De la Espriella seguirá apelando a la fe como parte de su estrategia pública. Y en una campaña cada vez más polarizada, hasta un rosario termina convertido en mensaje político.