Una cumbre sin acuerdos: lo que dejó el encuentro entre Trump y Xi

Durante años, las cumbres entre Estados Unidos y China se medían por los acuerdos que producían. Sin embargo, esta vez ocurrió lo contrario. Foto: White House.

El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping sostuvieron en Pekín, a lo largo de dos días, reuniones privadas, cenas oficiales y conversaciones sobre comercio, tecnología y estabilidad global.

Sin embargo, la cumbre en la capital china concluyó sin decisiones históricas ni concesiones capaces de redefinir la relación entre las dos mayores economías del planeta.

En esta ocasión, la relevancia no está en lo que se firmó, sino en lo que se dejó entrever: una transición hacia una relación más abierta al diálogo y a la cooperación, aunque no menos competitiva.

La ausencia de resultados no implica necesariamente un fracaso diplomático, sino la confirmación de una nueva etapa geopolítica. Washington y Pekín parecen haber dejado atrás, al menos por ahora, la idea de una integración estratégica para concentrarse ahora en administrar una rivalidad evidente.

Las reuniones buscaron proyectar estabilidad y cautela en medio de tensiones por comercio, tecnología y seguridad. Pero detrás de la puesta en escena persistieron las diferencias estructurales.

RIVALIDAD ESTRUCTURAL

La organización del encuentro en Beijing fue en sí misma un mensaje político.

La recepción oficial, las imágenes de ambos líderes juntos y la coreografía diplomática buscaban proyectar a China como un actor central e indispensable del orden global. Para Xi Jinping, el encuentro también tuvo un efecto interno: reforzar la narrativa de China como potencia a la que incluso Estados Unidos debe acudir para gestionar tensiones globales.

Más allá del simbolismo, y de que muchos especialistas describieran al encuentro como “un gran espectáculo con muy poco que mostrar”, la relación bilateral parece haber entrado en una etapa de competencia estructural difícil de revertir. Las expectativas de integración económica que dominaron décadas anteriores se han debilitado, mientras crece la lógica de contención y competencia.

Estados Unidos observa con preocupación el avance chino en sectores estratégicos como inteligencia artificial, semiconductores o vehículos eléctricos, mientras Beijing interpreta las restricciones estadounidenses y el unilateralismo del país como intentos de frenar su ascenso.

Al respecto, Juan Luis Lópz Aranguren, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Zaragoza, considera que “el ‘imperio del centro’, como se llama China en su lengua, representa el 18 por ciento de la población mundial y el 19 por ciento del producto interno grupo global”, agregando que su crecimiento económico ha sido espectacular desde hace algunas décadas.

Así mismo, señala que el dato más llamativo de China es que la clase media ha pasado del 7 por ciento al 50 por ciento de la población en menos de dos décadas.

“Hablamos de 700 millones de personas concentradas en unas cuantas grandes ciudades, y de un país cuyo crecimiento anual sigue siendo casi el doble que el de Estados Unidos. China ha estado jugando muy bien sus cartas desde hace mucho tiempo para convertirse en una potencia a largo plazo, y Xi Jinping no esconde su deseo de conducir a la nación al mismo lugar de influencia que ocupaba en el Indo-Pacífico hace siglos y, de hecho, en la escena global”, precisa el experto.

Geopolítica. Durante años, las cumbres entre Estados Unidos y China se medían por los acuerdos que producían. Sin embargo, esta vez ocurrió lo contrario. Foto: White House.

TENSIONES PERSISTENTES

Aunque la cumbre no dejó anuncios concretos, los temas discutidos muestran los focos centrales de fricción futura: tecnología, comercio, Taiwán e Irán, entre otros.

La competencia tecnológica se ha convertido en el eje de la disputa, con especial énfasis en semiconductores, inteligencia artificial y redes digitales. Washington busca limitar el acceso chino a tecnologías avanzadas, mientras China acelera su autonomía industrial.

Taiwán sigue siendo el punto más sensible: para Beijing es una cuestión de soberanía, mientras que para Washington representa un pilar estratégico en Asia. A ello se suman diferencias en comercio, seguridad regional e influencia global que, aunque contenidas diplomáticamente, no han desaparecido.

El impacto de esta relación trasciende a ambas potencias, toda vez que sus decisiones afectan mercados financieros, cadenas de suministro e inversiones globales, marcando el ritmo de la economía internacional.

La cumbre refuerza la idea de que el sistema global atraviesa una transición desde la globalización integrada hacia un escenario de fragmentación y competencia tecnológica.

“Estados Unidos y China parecen estar enfocados en evitar que su rivalidad desestabilice el sistema global, y su rivalidad seguirá marcando la economía y la política internacional en los próximos años”, concluye Juan Luis Lópz Aranguren.

LAS CLAVES

• La cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping confirmó que la relación entre Estados Unidos y China ha pasado de la búsqueda de cooperación a la gestión de una rivalidad estructural y de largo plazo.

• La ausencia de acuerdos no es un vacío diplomático, sino una señal de que ambos países priorizan evitar la escalada del conflicto por encima de redefinir su relación.

• La competencia entre ambas potencias seguirá marcando el orden internacional, con efectos directos en tecnología, comercio, seguridad global y economías regionales.

Geopolítica. Durante años, las cumbres entre Estados Unidos y China se medían por los acuerdos que producían. Sin embargo, esta vez ocurrió lo contrario. Foto: cortesía.

ENTREVISTA

Para profundizar sobre el tema, platicamos con Sandra Kanety Zavaleta, profesora de relaciones internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

1. Esta cumbre concluyó sin un comunicado en conjunto. ¿Qué opinas al respecto?

—El hecho de que no haya una comunicación aceptada y difundida por ambas partes podría indicar que las diferencias sobre temas clave fueron muy profundas como para aceptar una sola versión. Sugiere que no hubo consenso en uno o varios de los temas abordados para darlo a conocer diplomáticamente al resto del mundo.

Es importante señalarlo, ya que los temas abordados, que ambas partes han dado a conocer desde entonces, fueron delicados y un comunicado conjunto de una u otra manera legitima la presión estadounidense o china en torno a temas importantes para ambas partes. Eso sí, se percibe que ambas partes desean forjar una relación constructiva de estabilidad estratégica basada en equidad y reciprocidad.

2. ¿Qué consideras que ganó cada uno de los líderes en este encuentro?

—Es difícil saberlo con precisión sin tener un comunicado conjunto y sin saber con exactitud de qué hablaron. No obstante, creo que China obtuvo una mayor ventaja. Y es que de una u otra manera Estados Unidos ya reconoce a China como una potencia mundial, y estos es algo que hasta hace algunos meses, incluso en los discursos de Trump, no habían reconocido. Se percibía a China con cierta inferioridad, pero ya no es así.

En términos generales, ambas potencias ganaron un poco, considerando las crisis globales actuales y el reacomodo global. En ese sentido, la reunión sirvió para administrar las diferentes crisis, además de calmar a los mercados internacionales y reducir ciertas presiones internas que tienen ambos mandatarios. La reunión le dio a entender al mundo que ambos países pueden sentarse a charlar y negociar.

3. No hubo amenazas previas a la cumbre por parte de Trump, ni se han dado desde entonces. ¿Ha entrado a una nueva etapa esta relación bilateral?

-Creo que ambas partes favorecen una relación estratégica. Así lo reconoció la Casa Blanca en una hoja informativa. Considero que Estados Unidos ya reconoce a China como una potencia mundial, tal vez no en términos de igualdad, pero sin duda como una potencia militar, económica, financiera y política, a nivel global, y no solamente como un competidor comercial.

Y se entiende que China tiene el poder de no ceder, de ser necesario, a las presiones estadounidenses, y de hablarle de tú a tú a un Estados Unidos que ha estado actuando de forma unilateral en diferentes partes del mundo.

Esta relación de estabilidad estratégica a la que alude Estados Unidos en realidad nos dice que hay una competencia permanente entre estos países, hay una rivalidad estratégica que no se puede negar, pero que ambas partes se reconocen mutuamente como potencia y que hay negociaciones que se pueden llevar a cabo.