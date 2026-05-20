Olmedo López aceptó cargos por el caso de corrupción de la UNGRD y reveló por qué decidió confesar

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, se declaró culpable este miércoles ante el Juzgado 17 de control de garantías de Bogotá por su participación en el entramado de corrupción que desvió millonarios recursos de la entidad. Luego del colapso definitivo de los dos preacuerdos que negociaba su defensa con la Fiscalía General de la Nación, el exfuncionario optó por la vía del allanamiento de cargos mediante una sentencia anticipada, reconociendo formalmente la comisión de los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.

>>>(Vea: El testimonio de la hija de un implicado en el caso de Yulixa Toloza: “Nunca vio ningún cuerpo, fue engañado” )<<<

Este paso judicial reconfigura el panorama de la investigación sobre el mayor desfalco de fondos públicos registrado en la actual administración del Gobierno Petro. López, quien estuvo al frente de la UNGRD hasta febrero de 2024, busca con esta aceptación voluntaria una reducción en la dosificación de la pena que recibirá por parte de la justicia ordinaria, una determinación que quedó bajo la evaluación de la judicatura y cuya validez legal se resolverá el próximo martes 26 de mayo.

Las razones de López: “Decidí no esconderme detrás del silencio”

Durante la audiencia, el exjefe de la entidad de gestión del riesgo intervino directamente ante el despacho judicial para justificar su postura procesal, desmarcándose de los señalamientos que califican su confesión como una maniobra netamente oportunista para evadir penas severas en prisión. El procesado hizo especial énfasis en las repercusiones institucionales y el desencanto de la opinión pública frente a los manejos irregulares ejecutados durante su permanencia en el cargo directivo.

“Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista, producto de la base procesal y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país. Desde hace mucho tiempo decidí no esconderme detrás del silencio ni de una estrategia de confrontación total con las autoridades judiciales”, sostuvo López en una declaración formal ante la funcionaria encargada del caso.

El peso social del desfalco y el futuro de la cooperación judicial

La aceptación incondicional de los cargos penales se produce en un escenario de alta presión fiscal y mediática, dado que López se ha ratificado como uno de los testigos clave para desenredar los hilos de la red criminal que operaba mediante la asignación de contratos directos en las zonas más vulnerables del país. La fractura definitiva de los preacuerdos previos con el ente acusador obligó al exdirector a renunciar al debate probatorio del juicio oral, asumiendo las consecuencias legales de forma inmediata.

“Honorable juez, yo entiendo perfectamente la gravedad de los hechos investigados y entiendo también el impacto institucional y social que esto ha generado en el país. Soy plenamente consciente de la responsabilidad histórica y jurídica que implica comparecer hoy ante este despacho y aceptar públicamente mi responsabilidad penal. Y precisamente, por eso quiero manifestar de manera clara, directa y sin ambigüedades, acepto los cargos formulados”, puntualizó el procesado durante la transmisión.

La decisión final sobre el aval a este allanamiento de cargos se conocerá la próxima semana. De ser avalado por la juez de garantías de Bogotá, el expediente se trasladará de inmediato a un juez de conocimiento, quien tendrá la tarea de tasar los años de cárcel que el exfuncionario deberá pagar por la afectación directa a los dineros destinados a emergencias humanitarias.