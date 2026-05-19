La ciencia del comportamiento está transformando los negocios: experto

Gran parte de lo que elegimos —al comprar, trabajar o relacionarnos con una marca— ocurre de manera instintiva. Foto: cortesía.

Tomar decisiones no es tan lógico como parece. No seguimos un Excel mental, decidimos entre prisas, emociones y costumbres. Dudamos, cambiamos de opinión y muchas veces actuamos sin pensarlo demasiado. Así lo explica Gonzálo Camiña, CEO y Co-fundador de BeWay.

En otras palabras, gran parte de lo que elegimos —al comprar, trabajar o relacionarnos con una marca— ocurre de manera instintiva. No es un proceso frío y calculado, sino una mezcla de hábitos y atajos mentales que guían nuestras elecciones sin que lo notemos.

Al respecto, el directivo señala en entrevista que las ciencias del comportamiento combinan psicología, economía y datos para entender cómo tomamos decisiones en la vida real. Desde las primeras teorías de perspectivas hasta estudios recientes, muestran que pequeños cambios en el contexto pueden alterar grandes decisiones.

“Y en los negocios, esto vale oro”, de acuerdo con el directivo, quien compartió con Metro World News algunas formas en las que ya se está aplicando la teoría en el mundo real.

1. Diseñar experiencias de cliente que realmente funcionan

Una página web puede verse increíble y aun así no vender nada. ¿Por qué? Porque no basta con que se vea bonita: tiene que ser fácil de entender. Si una decisión exige demasiado esfuerzo mental, el usuario se va.

En proyectos de equipos se repite un hallazgo: reducir opciones o dar una recomendación clara mejora la conversión. Menos no siempre significa perder; a veces es justo lo que hace falta. Y este es solo un ejemplo de muchos

2. Incrementar ventas sin recurrir a descuentos constantes

“Bajar precios puede parecer la solución rápida cuando caen las ventas, pero es riesgoso: reduce márgenes y daña la percepción de valor. Lo clave es entender que nunca evaluamos precios solos, sino en contexto.

Utilizamos atajos mentales y sesgos que influyen en cómo percibimos el valor.En la práctica, basta con cambiar el orden de las opciones o la referencia inicial para alterar cómo se percibe un precio. El número no cambia, pero la percepción sí.

3. Mejorar la toma de decisiones internas

Aquí viene lo incómodo: los sesgos no son “cosa de otros”, todos caemos en ellos. Uno de los más comunes en los ambientes empresariales es el sesgo de confirmación, es decir,tendemos a buscar información que valide lo que ya pensamos. Otro habitual es el exceso de confianza, que puede llevar a infravalorar riesgos.

Por eso, cada vez más organizaciones revisan sus decisiones estratégicas incorporando este tipo de análisis. No para eliminar los sesgos, ya que eso es imposible, sino para diseñar procesos que los tengan en cuenta.

4. Diseñar comunicaciones que sí se leen

¿Cuántos correos ignoraste hoy? Seguramente más de los que recuerdas. El problema no es la cantidad, sino la complejidad: prestamos más atención a lo que es fácil de procesar. Ahí entran los empujones: pequeños cambios en cómo se presentan las opciones que influyen en nuestras decisiones sin limitar la libertad de elegir.

Comportamiento Gran parte de lo que elegimos —al comprar, trabajar o relacionarnos con una marca— ocurre de manera instintiva. Foto: cortesía.

5. Impulsar cambios de comportamiento en empleados

Cambiar hábitos no es sencillo y la motivación sola no es suficiente. Por eso funcionan las opciones predeterminadas: se perciben como recomendaciones implícitas.

En las empresas, esto puede ser tan simple como configurar herramientas para guiar conductas o mandar recordatorios en momentos clave. Un ejemplo claro: si tus empleados olvidan fichar al final del día, basta un aviso automático para que registren sus horas sin complicaciones.

6. Aumentar la fidelización de los clientes

La fidelidad no se construye solo con una tarjeta de puntos, sino en momentos clave. No recordamos toda la experiencia, sino los picos y el final: lo que vivimos y lo que recordamos no siempre coincide. Nuestro cerebro se queda con lo más intenso y con el cierre, lo que se conoce como la ‘regla del pico-final’.

En la práctica, un último paso confuso puede arruinar toda la percepción, mientras que un buen detalle al final puede mejorar el recuerdo completo. Por eso cada vez más empresas ponen el foco en esos instantes decisivos para fortalecer la relación con sus clientes.

7. Optimizar precios de forma más inteligente

No es lo mismo pagar $12,000 de golpe que $1,000 al mes: aunque el costo sea igual, la percepción cambia. Esto ocurre porque organizamos el dinero en categorías y reaccionamos más a lo que podemos perder que a lo que podemos ganar.

Así, la forma en que se presenta un precio influye en cómo lo aceptamos. Estas estrategias funcionan, pero deben aplicarse con transparencia y responsabilidad.

8. Reducir abandonos en procesos clave

Todos hemos dejado un formulario a medias. Todos. Muchas veces no es falta de interés, sino fricción. Cuanto más esfuerzo requiere una acción, menos probable es que ocurra. Como resume Thaler, “si quieres fomentar un comportamiento, hazlo fácil”.

Equipos como BeWay analizan estos procesos y suelen encontrar lo mismo: demasiados campos, instrucciones poco claras o incertidumbre sobre qué va a pasar después. Y lo mejor es que muchos de estos problemas tienen soluciones sencillas y aplicables con un costo muy pequeño.

Comportamiento. Gran parte de lo que elegimos —al comprar, trabajar o relacionarnos con una marca— ocurre de manera instintiva. Foto: cortesía.

9. Integrar la inteligencia artificial con criterio humano

La inteligencia artificial recomienda y personaliza, pero no siempre mejora la experiencia: saber mucho de un usuario no es lo mismo que entender cómo decide. Ahí entran las ciencias del comportamiento, que ayudan a definir qué mostrar, cuándo y cómo. Desde BeWay, consultora especializada en ciencias del comportamiento, se combinan ambos enfoques: IA para escalar y detectar oportunidades, y comportamiento para diseñar interacciones efectivas.”

10. Convertir datos en decisiones accionables

Más que nunca tenemos datos de todo. Y, aun así, muchas veces no sabemos qué hacer con ellos. Paneles, métricas, dashboards, etc. Para BeWay, el reto está en interpretarla. Saber qué está pasando no es lo mismo que entender por qué está pasando.

Frente a un enfoque puramente analítico, que tiende a describir patrones, el enfoque de las ciencias del comportamiento busca explicar la conducta que hay detrás de esos números.

“Las ciencias del comportamiento nos recuerdan que detrás de cada decisión hay emociones, hábitos y contextos que no siempre son lógicos. Entender estos patrones no sólo impulsa los resultados de negocio, sino que abre la puerta a estrategias más humanas, efectivas y responsables. Al final, no se trata solo de vender más, sino de comprender mejor cómo decidimos”, concluye Camiña.