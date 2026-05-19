Hantavirus: cómo se transmite y cuál es su letalidad

La infección por hantavirus es poco frecuente, aunque potencialmente grave, y se transmite a humanos principalmente a través del contacto con roedores infectados. Foto: Magnific.

Existen diferentes tipos de hantavirus, que son virus zoonóticos que infectan de forma natural a los roedores y que ocasionalmente se transmiten a los humanos. La infección en las personas puede provocar una enfermedad grave e incluso la muerte, aunque las enfermedades varían según el tipo de virus y la ubicación geográfica.

En América, se sabe que la infección puede provocar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), una afección de rápida progresión que afecta a los pulmones y al corazón. En Europa y Asia los hantavirus provocan la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), que afecta principalmente a los riñones y a los vasos sanguíneos.

PANMORAMA GENERAL

1. ¿Cómo se contagia?

El contagio del hantavirus se produce sobre todo por exposición a roedores silvestres (ratones y ratas). Las principales vías de infección son:

• Inhalación de polvo contaminado con orina, heces o saliva de roedores infectados

• Contacto con superficies contaminadas y posterior contacto con boca, nariz u ojos

• Mordeduras de roedores infectados (poco frecuente)

2. ¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas de una infección por hantavirus aparecen entre una y ocho semanas después de la exposición, y a menudo recuerdan una gripe. Pueden incluir:

• Fiebre alta repentina

• Dolor muscular

• Dolor de cabeza

• Náuseas, vómitos o dolor abdominal

Ante síntomas graves o empeoramiento repentino, es necesario consultar urgentemente.

3. ¿Existe un tratamiento específico?

No existe un tratamiento específico que cure las enfermedades causadas por los hantavirus. Tampoco existe una vacuna contra los hantavirus.

• La atención médica de apoyo en las primeras etapas es fundamental.

• Los cuidados se centran en un seguimiento clínico puntual y en atender las complicaciones respiratorias, cardíacas y renales.

4. ¿Qué tan letales son los hantavirus?

Las infecciones por hantavirus son relativamente poco frecuentes a nivel mundial, y su tasa de letalidad es muy variable:

• Oscila entre menos del 1% y el 15% en Asia y Europa

• Puede llegar al 50% en América

• En todo el mundo, se estima que cada año se producen entre 10.000 y 100.000 infecciones, siendo Asia y Europa las regiones con mayor incidencia

5. ¿Dónde es más común?

El hantavirus está presente en todo el mundo, pero con distinta incidencia. El riesgo se relaciona con actividades como senderismo, trabajos agrícolas o limpieza de espacios cerrados, y es más común en:

• Europa: Alemania, Finlandia, Suecia, Francia, Austria y Eslovenia

• Asia: China, Corea del Sur y Rusia

• América: Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile y Brasil

Hantavirus. La infección por hantavirus es poco frecuente, aunque potencialmente grave, y se transmite a humanos principalmente a través del contacto con roedores infectados. Foto: Magnific. (rawpixel.com / cuz.gallery/rawpixel.com / cuz.gallery)

PREVENCIÓN

La prevención de la infección por hantavirus depende de la reducción del contacto entre personas y roedores. Los expertos recomiendan:

• Mantener limpios los hogares y los lugares de trabajo

• Sellar las aberturas que permiten la entrada de roedores en los edificios

• Almacenar los alimentos de forma segura

• Emplear prácticas de limpieza seguras en zonas contaminadas por roedores

• Evitar barrer o aspirar en seco los excrementos de roedores

• Humedecer las zonas contaminadas antes de limpiarlas

• Reforzar las prácticas de higiene de manos

LAS CLAVES

• Los hantavirus son un grupo de virus transmitidos por roedores que pueden causar enfermedades graves en el ser humano.

• Las personas suelen infectarse por contacto con roedores infectados o con su orina, excrementos o saliva.

• La infección por hantavirus puede provocar diversas enfermedades, que pueden ser graves e incluso mortales.

• En América, los hantavirus pueden causar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), una enfermedad respiratoria grave, con una tasa de letalidad que puede llegar al 50%.

• La variante de los Andes, presente en América del Sur, es un hantavirus conocido del que se ha documentado una transmisión limitada de persona a persona entre contactos.

• En Europa y Asia, los hantavirus causan fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR).

FUENTES: OMS Y HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BELLVITGE.