El balance del caos a las afueras del Pascual Guerrero por riñas entre más de 200 hinchas: bengalas, heridos y suspensiones

Tras los disturbios reportados en el estadio Pascual Guerrero de Cali el pasado 15 de mayo, las autoridades entregaron el balance que dejaron las riñas entre hinchas del América de Cali y el Deportivo Cali. Los hechos ocurrieron cuando finalizó el encuentro entre el segundo equipo, que jugó como visitante, y el argentino Boca Juniors en el marco de la Copa Betplay Dimayor.,

Aunque ya se habían registrado enfrentamientos desde antes del partido, estos se intensificaron cuando terminó el encuentro. La policía activó un acompañamiento de seguridad con patrullas en inmediaciones del estadio y monitoreo aéreo del helicóptero Halcón para dispersar a los involucrados, sin embargo, poco después se presentaron nuevas riñas, con el uso de armas blancas, que dejaron tres personas lesionadas. Igualmente, múltiples establecimientos comerciales tuvieron que cerrar o confinarse durante los desmanes.

Durante el desarrollo del evento,se registraron comportamientos inadecuados por parte de aproximadamente 200 integrantes de las barras. Entre las faltas reportadas se identificó el uso de tres bengalas, de las cuales una llegó al campo de juego, llevando a suspender el partido por 10 minutos.

Además, el punto de transmisión instalado por el canal Win Sports en las afueras del estadio sufrió agresiones por parte de algunos desconocidos, por lo cual fue suspendida definitivamente la transmisión del evento.

Las alteraciones ocurrieron a pesar de las medidas especiales de seguridad que implementó la administración para la realización del compromiso, que incluían la prohibición del ingreso de barras populares y de elementos alusivos al Deportivo Cali, como camisetas, trapos y tambores. Esto, luego de que un comunicado atribuido a hinchas del América advirtiera sobre posibles desórdenes por la presencia de aficionados del Cali en el Pascual Guerrero.