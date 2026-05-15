Radiografía del gasto militar global: quién gasta, quién produce y quién compra más

El gasto militar global atraviesa un momento de expansión sin precedentes: supera los 2,8 billones de dólares anuales y mantiene una tendencia al alza impulsada por conflictos activos y tensiones geopolíticas. Foto: Wikipedia.

El gasto militar global atraviesa un momento de expansión sin precedentes: supera los 2,8 billones de dólares anuales y mantiene una tendencia al alza impulsada por conflictos activos y tensiones geopolíticas.

De acuerdo con el Stockholm International Peace Research Institute, una parte significativa de esta inversión se concentra en un pequeño grupo de potencias, mientras el comercio internacional de armas se consolida como una industria estratégica dominada por pocos actores y con una demanda creciente en regiones en conflicto.

A continuación, algunas cifras impactantes del gasto militar en el mundo en 2025.

LOS PAÍSES QUE MÁS GASTAN

El gasto en defensa sigue concentrado en un puñado de potencias lideradas por Estados Unidos, que por sí solo representa cerca de un tercio del total mundial, muy por encima de China y Rusia.

1. Estados Unidos — 954.000 mdd

2. China — 336.000 mdd

3. Rusia — 190.000 mdd

4. Alemania — 114.000 mdd

5. India — 86.000 mdd

6. Reino Unido — 81.000 mdd

7. Arabia Saudita — 75.000 mdd

8. Ucrania — 65.000 mdd

9. Francia — 64.000 mdd

10. Japón — 50.000 mdd

LOS QUE MÁS GASTAN EN PROPORCIÓN DE SU PRODUCTO INTERNO BRUTO

Más allá del volumen total, algunos países destinan una proporción mucho mayor de su economía a la defensa, especialmente en contextos de conflicto o tensiones regionales.

1. Ucrania — 38,5%

2. Corea del Norte — 25%

3. Argelia — 8,8%

4. Israel — 7,8%

5. Russia — 7,5%

6. Arabia Saudita — 6,5%

7. Azerbaiyán — 6,4%

8. Armenia — 6%

9. Omán — 5,6%

10. Kuwait — 4,7%

Gasto Militar. El gasto militar global atraviesa un momento de expansión sin precedentes: supera los 2,8 billones de dólares anuales y mantiene una tendencia al alza impulsada por conflictos activos y tensiones geopolíticas. Foto: Wikipedia.

LOS PAÍSES QUE MÁS EXPORTAN

El comercio global de armas está dominado por unas pocas potencias, con Estados Unidos a la cabeza, seguido por actores europeos como Francia y Rusia, además de China. A continuación, los países con un porcentaje mayor del mercado de armas global:

1. Estados Unidos — 42%

2. Francia — 10%

3. Rusia — 7%

4. China — 5%

5. Alemania — 5%

6. Italia — 4%

7. Reino Unido — 3%

8. España — 3%

9. Corea del Sur — 2%

10. Israel — 2%

LOS PAÍSES QUE MÁS IMPORTAN

La demanda de armamento se concentra en regiones con conflictos activos o tensiones geopolíticas, donde muchos países dependen de proveedores externos (porcentaje del mercado de armas global).

1. Ucrania — 14%

2. India — 9%

3. Qatar — 7%

4. Arabia Saudita — 7%

5. Pakistán — 5%

6. Japón — 4%

7. Australia — 3,5%

8. Egipto — 3%

9. Estados Unidos — 2%

10. Corea del Sur — 2%

LAS CLAVES

• El gasto militar global atraviesa un momento de expansión sin precedentes y mantiene una tendencia al alza impulsada por conflictos activos y tensiones geopolíticas.

• De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, una parte significativa de esta inversión se concentra en un pequeño grupo de potencias.

• El comercio internacional de armas se consolida como una industria estratégica dominada por pocos actores y con una demanda creciente en regiones en conflicto.

FUENTES: INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS PARA LA PAZ DE ESTOCOLMO Y BANCO MUNDIAL.