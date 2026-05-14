Astro Sol: Número ganador del sorteo realizado hoy jueves 14 de mayo del 2026

Colombia como complemento a los sorteos tradicionales de lotería y chance. A diferencia de las loterías departamentales, en las que se sortean números completos con series, Astro Sol se basa en la relación entre un número elegido por el jugador y uno de los doce signos del zodiaco. Este sistema combina el resultado de sorteos oficiales con una figura adicional, el signo astral, que determina los premios.

Resultado del Astro Sol jugado el 14 de mayo del 2026

Número ganador: 4011

Signo: Tauro

El funcionamiento del Astro Sol comienza cuando el jugador escoge un número de cuatro cifras, similar al que se utiliza en el juego de chance. A ese número debe sumarse la elección de uno de los doce signos del zodiaco que participan en el sorteo. Cada signo representa una opción dentro del juego y se identifica con símbolos conocidos como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. La combinación del número y el signo constituye la apuesta.

El resultado del Astro Sol depende de dos elementos diferentes. En primer lugar se toma como referencia el número ganador de uno de los sorteos oficiales de lotería o chance que se realizan en el país. Ese número determina la cifra principal del resultado. En segundo lugar se realiza un sorteo independiente para definir cuál será el signo ganador del Astro Sol en esa jornada. Ambos resultados se combinan para establecer la apuesta ganadora.

Para obtener el premio mayor del juego, el participante debe acertar tanto el número de cuatro cifras como el signo del zodiaco sorteado. Cuando solo se acierta el número pero no el signo, el jugador puede recibir premios menores dependiendo del plan de pagos establecido por la empresa operadora del juego. Este sistema genera diferentes niveles de premios, lo que permite que existan varias posibilidades de ganar dentro de la misma apuesta.

Los sorteos del Astro Sol suelen realizarse varias veces al día y están vinculados a los horarios de los sorteos de loterías y chances regionales. Los resultados se anuncian a través de los operadores autorizados, plataformas digitales y medios de comunicación que difunden los resultados oficiales de los juegos de azar.

El juego es operado por empresas autorizadas dentro del sistema regulado de juegos de suerte y azar en Colombia. Estas actividades están supervisadas por Coljuegos, organismo encargado de vigilar que las apuestas se desarrollen bajo condiciones legales, que se paguen los premios correspondientes y que parte de los ingresos se destinen al financiamiento del sistema de salud.

El Astro Sol se ha consolidado como una modalidad popular dentro del mercado del chance debido a la simplicidad de su funcionamiento. La combinación de un número tradicional con la elección de un signo del zodiaco introduce un elemento adicional en la apuesta y amplía las opciones de juego para los participantes. De esta manera, el sistema mantiene una dinámica similar a otros juegos de azar regulados en el país, con sorteos periódicos y premios definidos por combinaciones específicas.