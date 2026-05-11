Proponen rascacielos inspirado en esponjas marinas

Un ambicioso proyecto arquitectónico en Vancouver está llamando la atención por su inusual inspiración: los antiguos arrecifes de esponjas marinas. Foto: Henriquez Partners Architects.

Un ambicioso proyecto arquitectónico en Vancouver está llamando la atención por su inusual inspiración: los antiguos arrecifes de esponjas marinas.

Diseñado por Henriquez Partners Architects, el rascacielos tendrá una llamativa estructura exterior inspirada en la forma de las esponjas de vidrio halladas frente a la costa de Columbia Británica.

La torre superará los 300 metros de altura y se convertirá en el primer rascacielos supertall y el edificio más alto de Vancouver, y el diseño no solo destaca por su apariencia.

Vancouver. Un ambicioso proyecto arquitectónico en Vancouver está llamando la atención por su inusual inspiración: los antiguos arrecifes de esponjas marinas. Foto: Henriquez Partners Architects.

La estructura diagonal externa imita la resistencia y ligereza de las esponjas marinas, permitiendo que gran parte del peso del edificio sea soportado desde el exterior y reduciendo la necesidad de columnas internas.

ESPACIOS ABIERTOS

Esto crea espacios abiertos y una estética escultórica que rompe con el estilo tradicional de las torres de cristal. Además, el proyecto busca operar con emisiones netas de carbono cercanas a cero gracias a tecnologías sostenibles como geoexchange, paneles fotovoltaicos y sistemas de intercambio térmico.

“La expresión arquitectónica del proyecto cuenta una historia propia de Columbia Británica e inspirada en los antiguos y poco comunes arrecifes de esponjas marinas de cristal”, de acuerdo con Henriquez Partners Architects.

Vancouver. Un ambicioso proyecto arquitectónico en Vancouver está llamando la atención por su inusual inspiración: los antiguos arrecifes de esponjas marinas. Foto: Henriquez Partners Architects.

La torre forma parte del desarrollo urbano Georgia & Abbott, impulsado por Holborn Group, que incluirá viviendas, hotel, espacios comerciales, vivienda social y áreas públicas. El proyecto también conservará el histórico Randall Building de 1926, combinando patrimonio y arquitectura futurista.

Con ello, Vancouver apuesta por una mayor densidad urbana y una nueva identidad arquitectónica inspirada directamente en la naturaleza de la costa canadiense.

Aquí puedes conocer más sobre el proyecto.