Menos hijos, más tarde y diferente: la nueva maternidad

En las últimas décadas, la maternidad ha cambiado de forma profunda en casi todo el mundo. Las mujeres tienen menos hijos, los tienen a mayor edad y, cada vez más, deciden si quieren ser madres o no. Foto: Magnific.

En las últimas décadas, la maternidad ha cambiado de forma profunda en casi todo el mundo. Las mujeres tienen menos hijos, los tienen a mayor edad y, cada vez más, deciden si quieren ser madres o no.

Detrás de este giro hay múltiples factores: el acceso a la educación, la participación en el mercado laboral, el aumento del costo de vida y nuevas expectativas sobre la vida personal y profesional.

Aunque la tendencia es global, no se manifiesta igual en todas las regiones y también refleja desigualdades.

LOS CAMBIOS…

1. Menos hijos por mujer (transición demográfica global)

La caída de la fecundidad es una tendencia mundial sostenida.

• Mundo (2024): 2.25 hijos por mujer

• América Latina y el Caribe (2024): 1.8 hijos por mujer

• 1960: el promedio global era de 5 hijos por mujer

• Más del 50% de reducción en 60 años.

• En más de 60% de los países del mundo la fecundidad ya está por debajo del reemplazo poblacional.

2. Maternidad más tardía

Las mujeres están teniendo hijos cada vez más tarde.

• América Latina: 27.6 años (promedio actual)

• Europa Occidental: 30–31 años

• Promedio global en los años 70: alrededor de 23 años

• El retraso es de casi una década en 50 años.

• El primer hijo se posterga principalmente por educación, empleo y estabilidad económica.

3. Educación femenina y cambio de prioridades

El aumento del nivel educativo ha sido uno de los factores más influyentes.

• En América Latina, las mujeres superan a los hombres en matrícula universitaria en la mayoría de países, con un promedio regional que va de 53% a 57%, en línea con el promedio global de 53%, según la UNESCO.

• Mayor escolaridad se asocia con menor número de hijos

• Cada año adicional de educación reduce la fecundidad en promedio

4. Trabajo y autonomía económica

La participación laboral femenina ha crecido de forma sostenida.

• A mayor participación laboral, mayor postergación del primer hijo.

• La conciliación trabajo–familia sigue siendo uno de los principales desafíos.

• América Latina: participación femenina ~50–55% (2024)

• América Latina: participación femenina alrededor de 40% (1994)

• Mundo: participación femenina alrededor de 51% (2024)

• Mundo: participación femenina alrededor de 48% (1994)

Maternidad. En las últimas décadas, la maternidad ha cambiado de forma profunda en casi todo el mundo. Las mujeres tienen menos hijos, los tienen a mayor edad y, cada vez más, deciden si quieren ser madres o no. Foto: Magnific.

5. Costo de crianza en aumento

Criar hijos implica hoy una carga económica significativamente mayor.

• Educación privada o complementaria más extendida

• Mayor gasto en salud y tecnología

• Vivienda más cara en zonas urbanas

• En países OCDE, criar un hijo puede representar hasta una cuarta parte del ingreso familiar anual.

• En América Latina, el impacto es más alto en hogares de clase media urbana.

6. Acceso a anticoncepción y planificación

El acceso a métodos anticonceptivos modernos ha cambiado la reproducción.

• Uso de anticonceptivos en América Latina: >70% de mujeres en edad fértil (aprox.)

• Mayor disponibilidad de métodos de larga duración

• Reducción de embarazos no planificados

• Lo anterior ha permitido separar la sexualidad de la reproducción de forma más clara que en generaciones anteriores.

• A nivel global, la Organización Mundial de la Salud reporta que el uso de anticonceptivos en mujeres en edad fértil es de alrededor del 49%, con crecimiento lento

7. Menos embarazo adolescente

América Latina ha logrado avances importantes, aunque sigue siendo alta.

• 2014: 69.9 por cada 1,000 adolescentes

• 2024: 50.3 por cada 1,000

• Reducción cercana al 39%

• A nivel global, América Latina sigue teniendo la segunda tasa más alta después de África subsahariana.

A nivel global, las cifras de embarazo adolescente para los mismos años fueron:

• 2014: ~ 45 por cada 1,000 adolescentes

• 2024: ~ 41 por cada 1,000 adolescentes

• A nivel global, América Latina sigue teniendo la segunda tasa más alta después de África subsahariana.A nivel global, una reducción cercana al 10%

8. Diversidad de modelos de maternidad

Hoy no existe un único modelo de ser madre.

• Aumento de mujeres sin hijos por decisión

• Crecimiento de hogares monoparentales

• Maternidad tardía o planificada

• Mayor aceptación social de la no maternidad

• En ciudades grandes, los hogares sin hijos han crecido de forma sostenida

• La maternidad pasa de “norma social” a “opción entre proyectos de vida”.

LAS CLAVES

• Durante gran parte del siglo XX, formar una familia implicaba un camino más o menos predecible: matrimonio temprano y varios hijos.

• Hoy ese esquema se ha transformado. En distintas regiones del mundo, la maternidad ocurre más tarde, con menos hijos o, en algunos casos, no ocurre.

CIFRA

Hoy en día las mujeres tienen 2,25 hijos en promedio, versus el promedio mundial de 5 hijos en 1960.

FUENTES: ONU, UNESCO, CEPAL Y BANCO MUNDIAL.