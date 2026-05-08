Lo último: Estados Unidos desclasificó imágenes inéditas sobre ovnis y “vida extraterrestre” por orden de Trump

Fotos de ovnis y supuestos extraterrestres en los archivos de Estados Unidos

En las últimas horas se conocieron múltiples imágenes desclasificadas por el Departamento de Guerra de Estados Unidos que muestran ovnis y Fenómenos Anómalos no Identificados.

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El anuncio fue confirmado por el presidente Donald Trump a través de la red Truth Social.

“En cuanto a mi promesa, el Departamento de Guerra ha publicado el primer lote de archivos sobre ovnis y fenómenos aéreos no identificados (UFP/UAP) para su revisión y estudio por parte del público. En aras de la máxima transparencia, tuve el honor de ordenar a mi administración que identificara y proporcionara archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados”, sostuvo Trump.

Adicionalmente, cuestionó a los gobiernos pasados por no ser transparentes con la información sobre este tipo de asuntos. “Con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma: ‘¿Qué demonios está pasando?’“, advirtió Trump.

Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que la revelación de esta información no tiene precedentes.

“Estos archivos, ocultos detrás de clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas —y ha llegado el momento de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo. Esta publicación de documentos desclasificados demuestra el compromiso sincero de la Administración Trump con una transparencia sin precedentes", comentó el secretario de Guerra.

¿Qué contienen los archivos desclasificados sobre ovnis y extraterrestes?

En la página web del Departamento de Guerra han publicado cientos de archivos sobre objetos no identificados y posible vida extraterrestre. En línea están disponibles decenas de videos y fotografías que apenas cuentan con contexto.

Quizás una de las más desconcertantes es la que muestra una elipse con un destello de luz en una punta. “Fotografía real del lugar con superposición gráfica elaborada por el laboratorio del FBI que representa los informes de los testigos presenciales de septiembre de 2023 sobre un objeto metálico de bronce, aparentemente elipsoide, que se materializó a partir de una luz brillante en el cielo, de entre 130 y 195 pies de longitud, y desapareció instantáneamente”, advierte la descripción.

Otra de las piezas es una fotografía tomada en 1972 por parte de la Misión Apolo 17 en la superficie de la Luna. Allí consiguieron captar tres luces sobre el terreno lunar.

Además, hay reportes de ovnis que se hicieron en aeronaves militares, informes confidenciales sobre supuestos platillos voladores y otros reportes de avistamientos de fenómenos anómalos.