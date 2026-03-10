Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se reunirán por primera vez desde la captura de Maduro en el puente Atanasio Girardot

En un movimiento diplomático que capta la atención de toda la región, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostendrán este viernes un encuentro de carácter urgente en el Puente Internacional Atanasio Girardot. Esta reunión marca un hito en las relaciones bilaterales, siendo el primer contacto cara a cara entre ambos líderes tras el drástico giro político en Caracas a principios de este año.

El “Puente de la Integración” como escenario clave

El Puente Atanasio Girardot, anteriormente conocido como Tienditas, no fue elegido al azar. La Presidencia de la República ha calificado esta estructura —que une a Villa del Rosario (Norte de Santander) con Pedro María Ureña (Táchira)— como el máximo “símbolo de la integración fronteriza”.

Este paso es vital para el tránsito de carga internacional y pasajeros, consolidándose como la arteria principal de una de las fronteras más dinámicas del continente americano. La elección de este punto neutral refuerza el mensaje de apertura y cooperación que ambos gobiernos intentan proyectar en un momento de alta sensibilidad política.

Una agenda marcada por la transición y la economía

El encuentro se produce en un contexto de excepción. Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, en medio de una operación militar estadounidense en la capital venezolana. Desde entonces, Colombia ha buscado desempeñar un papel de mediador para garantizar la estabilidad social en el país vecino.

Según confirmaron fuentes oficiales, los temas prioritarios en la mesa de diálogo serán:

Seguridad Fronteriza: Prevención de episodios de violencia y control de grupos irregulares. Agenda Energética: Acuerdos de exportación y suministro de hidrocarburos. Cooperación Económica: Fortalecimiento del intercambio comercial que ha mostrado señales de recuperación sostenida.

“El propósito es seguir avanzando en temas claves de la agenda económica y de seguridad, en el marco del respeto y el trabajo conjunto”, señaló Rodríguez tras una llamada previa con el mandatario colombiano.

El reto de recuperar los 7.000 millones de dólares

Uno de los grandes objetivos de la administración Petro es devolver el comercio bilateral a sus épocas doradas. Mientras que en 2008 el intercambio superó los 7.000 millones de dólares, la crisis política y social lo redujo a un mínimo histórico de 222 millones de dólares en 2020.

No obstante, la tendencia es positiva. Desde el restablecimiento de relaciones en 2022, las cifras han ido en aumento, y el año pasado las exportaciones hacia Venezuela superaron la barrera de los 1.000 millones de dólares, según datos de ProColombia. Este viernes, el diálogo tripartito sugerido por Petro —incluyendo a Estados Unidos— será fundamental para determinar si la normalización comercial puede acelerarse bajo el nuevo mando en Caracas.

Este encuentro evoca la reunión de febrero de 2023 entre Petro y Maduro en el mismo puente, con la gran diferencia de que, en esta ocasión, la comunidad internacional espera compromisos concretos para la estabilización definitiva de la sociedad venezolana.