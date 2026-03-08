Lotería de Boyacá: Número ganador del sorteo realizado el sábado 7 de marzo del 2026

Lotería de Boyacá - Fotos: Balotas generadas con IA y logo oficial de la lotería tomada de sus redes sociales el 8 de noviembre del 2025

La Lotería de Boyacá es uno de los sorteos tradicionales del país y forma parte del sistema de juegos oficiales cuyo recaudo se destina principalmente a financiar el sector salud. Su funcionamiento se basa en un sorteo público de números previamente impresos en billetes que son distribuidos en todo el territorio nacional a través de vendedores autorizados y canales oficiales. Cada semana, miles de jugadores adquieren fracciones o billetes completos con la expectativa de acertar el número ganador y obtener alguno de los premios establecidos en el plan de premios del sorteo.

El sistema comienza con la emisión de los billetes. Cada billete de la Lotería de Boyacá está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie, lo que permite multiplicar las combinaciones posibles y organizar los premios. Estos billetes se imprimen bajo controles de seguridad y luego se distribuyen a vendedores y distribuidores autorizados en diferentes regiones del país. Los jugadores pueden adquirir el billete completo o una fracción, que corresponde a una parte del mismo número y da derecho a recibir una proporción del premio si resulta ganador.

El sorteo se realiza semanalmente en un evento público transmitido por televisión y plataformas digitales. Durante el proceso se utilizan baloteras mecánicas o electrónicas que contienen bolas numeradas. En primer lugar se extrae el número ganador, compuesto por cuatro cifras que se obtienen al sacar las balotas una por una. Posteriormente se define la serie correspondiente mediante un segundo mecanismo de extracción. La combinación del número y la serie determina al ganador del premio mayor.

Además del premio principal, la Lotería de Boyacá cuenta con un plan de premios que incluye diferentes categorías adicionales. Entre ellas se encuentran premios secos, aproximaciones, terminaciones y reintegros. Los premios secos corresponden a números específicos distintos al mayor, mientras que las aproximaciones benefician a quienes poseen números cercanos al ganador. Las terminaciones premian a los billetes que coinciden en las últimas cifras con el número ganador, y el reintegro permite recuperar el valor jugado cuando la última cifra coincide con la del premio mayor.

Una vez finalizado el sorteo, los resultados se publican oficialmente en los canales de la lotería y en medios de comunicación. Los ganadores pueden reclamar sus premios presentando el billete original, que funciona como documento al portador. Para premios menores el pago suele realizarse a través de los distribuidores autorizados, mientras que los premios de mayor cuantía deben reclamarse directamente ante la entidad organizadora, cumpliendo con los procedimientos de verificación establecidos.

El funcionamiento de la Lotería de Boyacá está regulado por las normas colombianas que supervisan los juegos de suerte y azar. Estas disposiciones establecen controles para garantizar la transparencia del sorteo, la seguridad en la impresión de los billetes y la correcta entrega de los premios. A través de este esquema, la lotería mantiene un sistema de juego que combina tradición, control institucional y destinación de recursos al financiamiento de servicios públicos, especialmente en el área de la salud.