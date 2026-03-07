“No voy a aprender su maldito idioma”: el polémico comentario de Trump a presidentes latinoamericanos

En un encuentro con presidentes latinoamericanos de derecha organizado por el mandatario estadounidense Donald Trump en Miami, el controvertido jefe de Estado sorprendió con una afirmación que ha generado rechazo en redes sociales. La “Cumbre Escudo de las Américas”, organizada en un club de golf, contó con la presencia de doce líderes de la región, entre ellos Javier Milei, de Argentina, Nayib Bukele, de El Salvador, y José Antonio Kast (electo) de Chile.

En un momento, mientras hablaba sobre el secretario de Estado, Marco Rubio, Trump elogió su capacidad de hablar español y dijo que “sus países son los que más le gustan”. Por su parte, afirmó que aunque le gustaría ir alguna vez a una de esas naciones, no habla el idioma y no le interesa: “Tiene una ventaja lingüística sobre mí. Yo no voy a aprender su maldito idioma, no tengo tiempo”.

El mandatario norteamericano dijo que era bueno aprendiedo idiomas pero que no va a “dedicar tiempo aprendiendo el suyo (español)”. El comentario fue recibido entre risas por parte de los asistentes de la reunión.

Cabe señalar que este encuentro, que busca reforzar la cooperación en seguridad y la lucha contra el narcotráfico en América, no contó con presidentes progresistas de la región, como Claudia Sheinbaum, de México, Lula da Silva, de Brasil, y Gustavo Petro, de Colombia.