Mujer embarazada no alcanzó a llegar al hospital y tuvo que dar a luz en pleno trancón: una policía asistió el parto

Una mujer que transitaba en un vehículo por el centro de Medellín se llevó una tremenda sorpresa cuando su trabajo de parto, que se esperaba que iniciara 15 días después, comenzó en pleno trancón mientras se dirigía a una cita de control.

El sorprendente hecho sucedio en la comuna 10, la Candelaria. La mujer de 28 años, llamada Diana, empezó a gritar al entrar el trabajo de parto, y sus quejidos alertaron a una patrulla que transitaba por la zona y decidió acudir a su llamado.

El papel de los policías

Al llegar, vieron a la madre dando a luz en el vehículo e, inmediatamente, la subintendente Camila Andrea Hinestroza se subió en él para asistir al nacimiento. A los pocos segundos, una bebé sana a quien le pusieron Gabriela nació en medio del caos del centro de la capital de Antioquia.

Tras esos inquietantes momentos, la familia llegó al hospital con la ayuda de otro intendente de la policía que abrió el camino entre los vehículos con su motocicleta para permitir el paso del carro donde iba Diana.

Los testimonios de los presentes

“Verificamos que ella estuviera respirando, que la mamá estuviera bien y procedemos a realizar el contacto piel a piel entre ambas. En ese momento, lo que hacemos es prestar el acompañamiento mientras llegamos al centro médico más cercano para recibir la atención especializada." dijo Hinestroza y agregó: “Fue una experiencia muy bonita, tanto en mi labor como Policía como en mi rol de madre y mujer que soy. Ahí es donde el instinto sale a relucir y pues gracias a Dios todo se dio como debía ser”.

Por su parte, esto fue lo que contó la madre sobre el suceso: “Cuando uno está en trabajo de parto no siente que son minutos, sino horas, y el tiempo se hace eterno. Pero ya cuando vemos que nos empiezan a ayudar la tranquilidad que yo sentí fue mucha, y yo creo que eso también me ayudó a que la niña saliera más rápido. Incluso, me sentí en la plenitud de llamar a mi familia para avisarles”.

El esposo de Diana y padre de Gabriela también comentó: “Siempre, cuando vea a Gabriela, me voy a sentir agradecido con ellos porque gracias a su ayuda todo se pudo completar y no se agravó más la situación”.