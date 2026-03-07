La tierra se ‘tragó’ una vía de Bogotá: Gigantesco cráter preocupó a los vecinos de importante sector de la ciudad

Hundimiento de la vía en Bogotá - Fotos: Capturas de pantalla de videos tomados por algunos transeúntes el 7 de marzo del 2026

Este sábado 7 de marzo se reportó un hundimiento de la vía en Bogotá, que dejó un gran cráter y obligó a cerrar el paso en el sector afectado. El hecho ocurrió alrededor del mediodía en la localidad de Suba, específicamente en la intersección de la calle 139 con carrera 126A, en el sector de La Gaitana. Allí la capa asfáltica cedió y se formó un hueco de gran tamaño que afectó la movilidad en la zona.

De acuerdo con reportes iniciales, las autoridades realizaron cierre preventivo de la vía para evitar accidentes mientras se evalúan las causas del hundimiento y se realizan trabajos de inspección. No se reportaron personas lesionadas en el momento del incidente.

Equipos técnicos y de movilidad fueron enviados al lugar para revisar posibles daños en el suelo o en redes subterráneas, que suelen ser una de las causas más comunes de este tipo de emergencias urbanas. El hundimiento generó congestión en calles cercanas mientras se implementaban desvíos para los vehículos.

Este no es el único caso reciente en la ciudad. En semanas anteriores se registraron otros hundimientos o socavones en diferentes puntos de Bogotá, algunos asociados a filtraciones de agua o fallas en redes subterráneas, que incluso han puesto en riesgo viviendas en sectores del sur de la capital. Las autoridades locales suelen acordonar estas zonas mientras se realizan estudios geotécnicos y reparaciones en la estructura de la vía para evitar que el problema se extienda o cause daños mayores.

¿A qué hora empieza a regir Ley Seca en Colombia por las elecciones al congreso del 8 de marzo?

Colombia se prepara para una de las jornadas democráticas más decisivas de los últimos años. Este domingo 8 de marzo, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a los nuevos miembros del Congreso de la República y participar en las consultas interpartidistas que definirán el rumbo de las elecciones presidenciales de mayo.

Con el objetivo de garantizar la transparencia, la seguridad y el orden público, el Gobierno Nacional ha expedido el Decreto 0188 de 2026. Esta normativa establece medidas restrictivas de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, siendo la Ley Seca y el control fronterizo los pilares de la estrategia de seguridad para este fin de semana.

¿A qué hora empieza la Ley Seca en Colombia?

Para los ciudadanos que planeaban actividades sociales este fin de semana, es fundamental tener en cuenta que la restricción al consumo y venta de bebidas embriagantes iniciará antes de la apertura de las urnas. Según lo estipulado en el decreto, la Ley Seca regirá en los siguientes horarios:

Inicio: Sábado 7 de marzo a las 6:00 p. m.

Sábado 7 de marzo a las Finalización: Lunes 9 de marzo al mediodía (12:00 p. m.)

Durante este periodo, los alcaldes y autoridades locales de los 1.102 municipios del país deberán velar por que no se comercialice ni se consuma alcohol en establecimientos públicos o espacios abiertos. El incumplimiento de esta medida podrá acarrear sanciones económicas y el cierre inmediato de los locales comerciales que violen la norma.