¿A qué hora empieza a regir Ley Seca en Colombia por las elecciones al congreso del 8 de marzo?

Colombia se prepara para una de las jornadas democráticas más decisivas de los últimos años. Este domingo 8 de marzo, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a los nuevos miembros del Congreso de la República y participar en las consultas interpartidistas que definirán el rumbo de las elecciones presidenciales de mayo.

Con el objetivo de garantizar la transparencia, la seguridad y el orden público, el Gobierno Nacional ha expedido el Decreto 0188 de 2026. Esta normativa establece medidas restrictivas de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, siendo la Ley Seca y el control fronterizo los pilares de la estrategia de seguridad para este fin de semana.

¿A qué hora empieza la Ley Seca en Colombia?

Para los ciudadanos que planeaban actividades sociales este fin de semana, es fundamental tener en cuenta que la restricción al consumo y venta de bebidas embriagantes iniciará antes de la apertura de las urnas. Según lo estipulado en el decreto, la Ley Seca regirá en los siguientes horarios:

Inicio: Sábado 7 de marzo a las 6:00 p. m.

Sábado 7 de marzo a las Finalización: Lunes 9 de marzo al mediodía (12:00 p. m.)

Durante este periodo, los alcaldes y autoridades locales de los 1.102 municipios del país deberán velar por que no se comercialice ni se consuma alcohol en establecimientos públicos o espacios abiertos. El incumplimiento de esta medida podrá acarrear sanciones económicas y el cierre inmediato de los locales comerciales que violen la norma.

Fronteras blindadas: Cierres terrestres y fluviales

Además de la restricción de alcohol, el Gobierno ha dispuesto el cierre total de los pasos fronterizos terrestres y fluviales. Esta medida busca evitar irregularidades en el censo electoral y garantizar que la jornada transcurra sin interferencias externas.

La restricción fronteriza operará de la siguiente manera:

Desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo.

El decreto aclara que solo se permitirán cruces en casos excepcionales de fuerza mayor o emergencias médicas debidamente comprobadas ante las autoridades migratorias y de policía en los puntos de control.

Medidas para la Primera Vuelta Presidencial

Es importante destacar que el Decreto 0188 no solo regula la jornada de este domingo. Las autoridades han dejado claro que estas mismas disposiciones se aplicarán para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el próximo 31 de mayo de 2026.

El Ministerio del Interior recordó que estas medidas no son opcionales y que la Fuerza Pública estará desplegada en puntos estratégicos para asegurar que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto en paz. Se recomienda a la ciudadanía abastecerse de víveres con antelación y mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Registraduría Nacional para conocer sus puestos de votación.