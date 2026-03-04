Conceden libertad condicional al general (r) Miguel Maza Márquez

En la noche de este martes 3 de marzo, se conoció que al general (r) Miguel Maza Márquez, le fue concedida libertad condicional por parte del juzgado 16 de ejecución de penas. El exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue paga una condena de 30 años de cárcel por el magnicidio de Luis Carlos Galán.

El alto oficial fue capturado en 2013, involucrándolo en el crimen del político liberal ocurrido en 1989 en un acto público de la plaza de Soacha.

Según la Corte Suprema de Justicia el general en retiro fue coator responsable de los delitos de “concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas”.

En ese sentido, el tribunal considera que Márquez, hizo parte del plan para asesinar a Galán, reduciéndole su esquema de seguridad.

Para la Fiscalía, Miguel Maza Márquez nombró como jefe de escoltas a una persona de su confianza, pero para el ente acusador “no era idónea para el ejercicio del cargo y al parecer estaba vinculada con los grupos delincuenciales que planearon y ejecutaron el homicidio”.

Es importante señalar que el exgeneral ha reiterado que no tuvo nada que ver con el asesinato del político, argumentando que el cambio de jefe de seguridad de Galán, lo había pedido él mismo porque “llevaba comentarios de sus actividades a su esposa”.