Atención: publican distribución de municipios cuyos habitantes serían trasladados a la Nueva EPS

En los últimos días se ha avivado la polémica en el sector salud debido a una decisión que tomó el gobierno del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el Decreto 0182 de 2026 expedido por el Ministerio de Salud, se efectuará un traslado masivo de afiliados entre EPS. El objetivo es que los pacientes sean llevados a entidades que tienen la capacidad de atenderlos mejor en sus territorios.

Pero quizás uno de los mayores movimientos será el traslado de más de 2,6 millones de pacientes a la Nueva EPS. Según los cálculos del Gobierno Nacional, esa empresa pasará de 11,58 millones de afiliados a 14,19 millones.

La decisión ha sido duramente cuestionada por algunos expertos y agremiaciones del sector salud, pues consideran que se trata de un movimiento arriesgado. Más aún, por las fallas en la atención que ha presentado la Nueva EPS en los últimos meses y las deudas pendientes que tiene con múltiples sectores.

“Una EPS cuya situación financiera se desconoce, que no ha presentado Estados financieros desde 2023 y diariamente demuestra su incapacidad de atender a sus afiliados, dificultades con la red de prestación, demoras en la entrega de medicamentos, atenciones y procedimientos, no tiene desde ningún punto de vista la capacidad de recibir nuevos usuarios y garantizarles el correcto y oportuno acceso a los servicios de salud”, sostuvo la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) a través de un comunicado de prensa en el cual se refirió al decreto del Gobierno.

¿En qué municipios afiliarán a los pacientes a la Nueva EPS?

En la tarde de este miércoles 4 de marzo, el diario El Tiempo publicó el listado de municipios cuyos habitantes podrían ser trasladados a la Nueva EPS y reveló cuáles serán los departamentos con más casos.

De acuerdo con ese medio de comunicación, la distribución de municipios cuyos habitantes serán afiliados a la Nueva EPS funcionaría de la siguiente forma: