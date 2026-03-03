Sean ‘Diddy’ Combs logra rebaja de condena: ya tiene nueva fecha de libertad

La sentencia contra el rapero y productor estadounidense Sean ‘Diddy’ Combs fue reducida oficialmente luego de que ingresara a un programa de rehabilitación dentro del sistema penitenciario federal. La Oficina Federal de Prisiones fijó como nueva fecha de liberación el 25 de abril de 2028, aproximadamente un mes y medio antes de lo previsto inicialmente.

La decisión se produjo tras su participación activa en el Programa Residencial para el Abuso de Drogas (RDAP), mientras su equipo legal mantiene en curso una apelación contra la condena impuesta en octubre de 2025.

¿Por qué fue condenado Sean ‘Diddy’ Combs?

En octubre de 2025, el artista fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión federal por dos cargos relacionados con el transporte para ejercer la prostitución, según determinó el tribunal correspondiente.

Desde entonces, la defensa de Combs inició un proceso de apelación con el objetivo de revocar la sentencia. Paralelamente, el rapero comenzó a cumplir su condena en el Instituto Correccional Federal Fort Dix, en Nueva Jersey, centro donde también se registraron reportes disciplinarios que afectaron previamente su calendario de salida.

Programa RDAP: clave en la reducción de la pena

De acuerdo con reportes publicados por el medio estadounidense Page Six, la reducción en la sentencia se produjo luego de que Combs ingresara al Programa Residencial para el Abuso de Drogas (RDAP), una iniciativa del sistema penitenciario federal que permite a ciertos internos acceder a beneficios en su tiempo de condena si completan satisfactoriamente el tratamiento.

En un comunicado oficial, los representantes del artista aseguraron:

“El Sr. Combs participa activamente en el Programa Residencial para el Abuso de Drogas (RDAP) y se ha tomado muy en serio su proceso de rehabilitación desde el principio. Está plenamente comprometido con su trabajo, centrado en su crecimiento y con un cambio positivo”.

La Oficina Federal de Prisiones estableció que la nueva fecha de liberación será el 25 de abril de 2028, lo que representa un ajuste respecto al calendario original.

Cambios previos en la fecha de salida

No es la primera vez que se modifica su cronograma de liberación. En noviembre de 2025, la fecha pasó de mayo a junio de 2028 tras reportes de mala conducta dentro del centro penitenciario.

Ahora, con su participación en el programa de rehabilitación, el sistema federal volvió a recalcular el tiempo restante de condena, adelantando su salida.

Apelación en curso y panorama legal

Mientras avanza el cumplimiento de la pena, la defensa de Sean ‘Diddy’ Combs continúa con los recursos judiciales para intentar revertir la condena impuesta en 2025. De prosperar la apelación, el escenario legal podría cambiar nuevamente.

Por ahora, el artista permanecerá recluido hasta abril de 2028, en medio de un proceso que combina cumplimiento de sentencia, rehabilitación y estrategia legal.