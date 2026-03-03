Loterías de Cundinamarca y Tolima: Resultados del sorteo realizado el lunes 2 de marzo del 2026

Lotería de Cundinamarca y Lotería del Tolima - Fotos: Balotas creadas con IA, redes sociales de ambas loterías todo tomado el 27 de octubre del 2025

Las loterías en Colombia cumplen un doble propósito: ofrecer a los ciudadanos una opción de entretenimiento con posibilidad de ganar premios millonarios y, al mismo tiempo, recaudar recursos para financiar la salud pública. Entre las más tradicionales del país se encuentran la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima, dos sorteos semanales que gozan de gran reconocimiento y una amplia base de jugadores en todo el territorio nacional.

Resultado de la Lotería de Cundinamarca jugada el 2 de marzo del 2026

Número ganador: En minutos

Serie: En minutos

La Lotería de Cundinamarca es una de las más antiguas y representativas del país. Sus sorteos se realizan todos los lunes en la noche, y ofrece un premio mayor que suele estar entre los más atractivos del mercado colombiano. El juego consiste en adquirir un billete con un número de cuatro cifras y una serie; para ganar el premio mayor se debe acertar exactamente ese número y la serie que salgan favorecidos en el sorteo oficial.

Además del premio mayor, la Lotería de Cundinamarca cuenta con una estructura amplia de premios secos, aproximaciones y combinaciones. Esto significa que no solo gana quien acierta todo, sino también quienes se acercan al número ganador en alguna de sus cifras. Por ejemplo, hay pagos para quienes aciertan las tres últimas cifras, las dos últimas o incluso la última cifra, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún retorno.

El valor del billete completo suele ser accesible y también se vende en fracciones, lo que permite que más personas participen. Parte importante del dinero recaudado se destina al sector salud del departamento y del país, por lo que cada jugada no solo representa una opción de ganar, sino también una contribución social.

Resultado de la Lotería del Tolima jugada el 2 de marzo del 2026

Número ganador: 0926

Serie: 094

La Lotería del Tolima, por su parte, realiza sus sorteos todos los sábados en la noche y es reconocida por su constancia y su fuerte presencia en la región centro del país. Al igual que otras loterías tradicionales, se juega con un número de cuatro cifras y una serie, y para llevarse el premio mayor es necesario acertar ambos elementos exactamente como aparecen en el sorteo.

Uno de los atractivos de la Lotería del Tolima es su variedad de premios adicionales. Además del gran premio, existen secos, aproximaciones y premios por terminaciones, lo que hace que muchos jugadores reciban incentivos incluso sin llevarse el acumulado principal. Esto mantiene vivo el interés del público y refuerza la idea de que hay múltiples formas de ganar.

Finalmente, la Lotería del Tolima también cumple una función social relevante. Los recursos que se obtienen de la venta de billetes se transfieren en gran parte al sistema de salud del departamento, ayudando a financiar hospitales y programas públicos. Así, cada sorteo no solo genera expectativa por los premios, sino que también apoya el bienestar colectivo de la región.