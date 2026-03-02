Vacuna nasal universal podría transformar la lucha contra enfermedades respiratorias

En un hito que podría ser un gran avance en la forma en que se previenen algunas enfermedades, científicos de Stanford Medicine desarrollaron una vacuna experimental en forma de aerosol nasal diseñada para proteger contra múltiples amenazas respiratorias a la vez, entre ellas la COVID-19, la influenza y la neumonía bacteriana.

A diferencia de las vacunas tradicionales, que entrenan al organismo para reconocer un solo patógeno, este enfoque fortalece las defensas propias de los pulmones para que estén preparados para responder a muchas infecciones durante meses.

En pruebas con animales, la vacuna redujo drásticamente la enfermedad, la carga viral e incluso las reacciones alérgicas, lo que supone un gran paso hacia la tan buscada vacuna «universal».

UN NUEVO CONCEPTO

Durante más de dos siglos, las vacunas se han basado en presentar una parte reconocible de un virus o una bacteria para que el sistema inmunológico aprenda a atacarla más adelante. El problema es que muchos microbios mutan rápidamente, por lo que las personas necesitan refuerzos actualizados contra la COVID-19 y vacunas anuales contra la gripe.

Salud. Científicos desarrollaron una vacuna experimental en forma de aerosol nasal diseñada para proteger contra múltiples amenazas respiratorias. Foto: Pixnio.

El nuevo aerosol nasal funciona de manera diferente: en lugar de dirigirse a un solo patógeno, imita las señales de comunicación inmunológica, coordinando tanto el sistema inmunológico innato como el adaptativo. Esto crea una respuesta defensiva más amplia y duradera, que podría proteger contra muchas infecciones respiratorias no relacionadas a la vez.

AEROSOL NASAL

En ratones de laboratorio, las gotas colocadas en la nariz activaron las células inmunológicas dentro de los pulmones y las mantuvieron en alerta durante meses. Después de la vacunación, los animales expuestos a virus como el SARS-CoV-2 mostraron muchos menos síntomas, todos sobrevivieron y los niveles virales en sus pulmones disminuyeron drásticamente.

El estado inmunológico reforzado actúa como un escudo de dos capas: una respuesta innata sostenida reduce inmediatamente los microbios invasores, mientras que una respuesta adaptativa rápida produce anticuerpos y células T especializadas en cuestión de días en lugar de semanas.

Los investigadores también probaron la vacuna contra las bacterias que causan la neumonía adquirida en los hospitales y encontraron una protección similar que duraba unos tres meses. Incluso las reacciones alérgicas causadas por los ácaros del polvo se redujeron significativamente en los animales vacunados, lo que sugiere que la terapia podría ayudar potencialmente con las afecciones relacionadas con el asma.

Se han planificado ensayos en humanos, comenzando con estudios de seguridad. Si tienen éxito, los científicos creen que un aerosol nasal estacional podría proteger algún día a las personas de una amplia gama de enfermedades respiratorias, desde resfriados comunes hasta futuros virus pandémicos, y posiblemente sustituir a múltiples vacunas anuales.

“Creo que lo que tenemos es una vacuna universal contra diversas amenazas respiratorias”, señaló Bali Pulendran, profesor de microbiología e inmunología y autor principal del estudio.