Dibujo redescubierto de Miguel Ángel supera los 25 mdd

Una pieza hasta ahora desconocida de Miguel Ángel Buonarroti se vendió por la cifra asombrosa de 27,2 millones de dólares en Christie’s, en Nueva York. Foto: Christie's.

Un boceto en carboncillo rojo hasta ahora desconocido del maestro renacentista Miguel Ángel Buonarroti, que se cree que es un estudio preparatorio para la Sibila Libia del techo de la Capilla Sixtina, se vendió por la asombrosa cifra de 27,2 millones de dólares en Christie’s, en Nueva York, el 5 de febrero de 2026.

El diminuto dibujo, de apenas unos centímetros de altura, superó con creces su estimación inicial de entre 1.5 y 2 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord de subasta para cualquier obra del maestro renacentista.

El boceto salió a la luz cuando su propietario anónimo, que lo había heredado, envió una foto para su valoración al portal en línea de Christie’s.

Especialistas, entre ellos Giada Damen, del departamento de Dibujos de Maestros Antiguos de la casa de subastas, lo autenticaron como una obra preparatoria para un fresco de Miguel Ángel tras una minuciosa investigación y comparación con otros dibujos conocidos.

PIEZAS RARAS

Dado que la mayoría de los bocetos preparatorios de Miguel Ángel se perdieron o fueron destruidos por el propio artista, las piezas que se conservan son excepcionalmente raras, especialmente las que aún se encuentran en manos privadas.

Aunque pequeño, el boceto revela el profundo estudio anatómico y el pensamiento creativo que hay detrás de uno de los logros artísticos más célebres de la historia.

El dibujo, que representa el pie derecho de la Sibila Libia, ofrece una visión poco común del proceso de Miguel Ángel al desarrollar las figuras monumentales que adornan el techo de la Capilla Sixtina.

ATRACTIVO PERDURABLE

Su venta no solo pone de relieve el atractivo perdurable del arte renacentista, sino que también destaca cómo las obras redescubiertas pueden remodelar nuestra comprensión del legado de un artista siglos después de su época.

“Se trataba de una pieza excepcional con una historia maravillosa”, señaló Andrew Fletcher, director global de Viejos Maestros de Christie’s, quien realizó la puja ganadora en nombre de su cliente.

Aquí puedes ver un video de la obra.