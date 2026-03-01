¿Sales de rumba en Bogotá? El plan del Distrito para blindar las calles contra el “paseo millonario”

La vida nocturna en Bogotá está bajo la lupa de las autoridades. Ante la reciente ola de denuncias sobre el temido “paseo millonario”, una modalidad delictiva que ha vuelto a encender las alarmas en la capital, la Alcaldía Mayor ha decidido pasar a la ofensiva. Con un despliegue masivo de vigilancia y la creación de perímetros estratégicos, el Distrito busca que el regreso a casa no se convierta en una pesadilla.

En una jornada de inspección que se extendió hasta la madrugada, el alcalde Carlos Fernando Galán, acompañado por el secretario de Seguridad, César Restrepo, y la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, recorrió los sectores más concurridos de la ciudad. El objetivo fue claro: supervisar las nuevas Zonas Seguras para Taxis en barrios emblemáticos como Modelia, Chapinero y la Zona T.

“Estamos implementando zonas seguras de taxis para que los ciudadanos tengan claro cómo pueden acceder a transporte que está acompañado y coordinado por entidades del Distrito, las cuales verifican la identidad del conductor”, afirmó el mandatario durante el recorrido.

¿Cómo funcionan las nuevas Zonas Seguras de Taxi?

La estrategia no se limita solo a la presencia policial. El Distrito ha reforzado la señalización visual para que cualquier ciudadano pueda identificar rápidamente los puntos oficiales de despacho. La gran diferencia radica en el protocolo de trazabilidad que se está implementando para proteger al usuario.

El proceso de abordaje incluye pasos clave realizados por gestores del orden:

Registro de datos: Se llena un formulario digital con la información del pasajero y el destino.

Se llena un formulario digital con la información del pasajero y el destino. Verificación del conductor: Se valida la identidad del taxista y los documentos del vehículo en tiempo real.

Se valida la identidad del taxista y los documentos del vehículo en tiempo real. Evaluación de estado: Los gestores verifican si el usuario se encuentra en alto estado de alicoramiento para brindar un acompañamiento más cercano.

Este sistema busca eliminar la incertidumbre de tomar un vehículo al azar en la calle, práctica que ha sido el denominador común en los casos de hurto y retención ilegal reportados recientemente.

Un escudo contra la delincuencia en la rumba

La consigna de la administración es “no bajar la guardia”. Además del control al transporte, las zonas de rumba contarán con un incremento en el pie de fuerza para evitar riñas y otros delitos de alto impacto. Según las autoridades, la clave del éxito de esta iniciativa reside en que la ciudadanía aprenda a utilizar estos puntos oficiales y evite tomar vehículos en lugares no autorizados.

Con estas medidas, Bogotá intenta recuperar la confianza de los ciudadanos que disfrutan de la oferta gastronómica y de entretenimiento nocturno, garantizando que la movilidad sea, ante todo, un derecho seguro.