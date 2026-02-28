Sujeto envenenó los alimentos de “sus rommies” con insecticida, rociaba líquido sobre cafetera, verduras y fruta. Captura de pantalla

Un hombre del sur de California, en USA, fue acusado de presuntamente intentar envenenar a sus compañeros de vivienda luego de que una cámara de seguridad lo captara rociando insecticida sobre distintos alimentos en la cocina de una casa compartida en Santa Clarita.

El caso se viralizó en redes sociales tras difundirse el video en el que se observa al sospechoso —cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades— utilizando una máscara antigás mientras esparce un líquido sobre frutas, verduras y la cafetera de uso diario, además de productos almacenados en la despensa como cereales, papas fritas, conservas y especias.

Sospechas tras problemas de salud

De acuerdo con declaraciones de sus compañeros de vivienda, identificados como Billy y Davidson Hopper, comenzaron a sospechar cuando ambos empezaron a presentar malestares físicos sin una causa aparente.

Según relataron a medios locales, durante los últimos meses enfrentaron problemas de salud recurrentes, incluyendo hospitalizaciones y visitas a salas de emergencia. Uno de ellos afirmó haber sufrido daño hepático y señaló que los exámenes clínicos sugerían un posible caso de intoxicación.

La policía había acudido previamente al domicilio en al menos dos ocasiones por reportes relacionados con presunta intoxicación alimentaria.

Tras revisar varias horas de grabación, los afectados aseguran haber encontrado evidencia de que el sospechoso habría repetido la acción en al menos dos oportunidades.

Intervención policial y proceso legal

Luego de recibir la denuncia y analizar el material audiovisual, las autoridades acudieron a la vivienda. El procedimiento derivó en un enfrentamiento que se prolongó durante varias horas, ante la sospecha de que el hombre podría estar atravesando una crisis de salud mental.

Finalmente, el individuo salió del inmueble y fue detenido. Posteriormente, los denunciantes también lo acusaron de robo y daños a la propiedad, lo que llevó a la ejecución de una orden de cateo.

Sin embargo, el sospechoso fue liberado con una citación para comparecer ante el tribunal, mientras continúan las investigaciones y se espera la resolución judicial del caso.

Las autoridades no han revelado más detalles sobre los cargos formales ni sobre el estado actual del proceso.