Ladrones terminan baleados por su propia víctima; así fue su último atraco

El dueño del negocio espero el momento oportuno para sacar su arma y dispararle a los asaltantes. Foto: X: CronicaPolicial

Un asalto a una tienda de celulares en Santo Domingo Norte, en República Dominicana, terminó con dos presuntos delincuentes baleados por el propietario del local. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y el video se viralizó en redes sociales, generando un intenso debate entre internautas.

El incidente ocurrió a las 18:57 del miércoles 25 de febrero, en un negocio ubicado en la calle Ceuta, en el sector Villa Mella. En las imágenes se observa cómo dos hombres irrumpen en el establecimiento y someten al comerciante y a un cliente, exigiéndoles que levanten las manos.

Uno de los asaltantes portaba un arma de fuego, lo que obligó a las víctimas a no oponer resistencia. Durante aproximadamente un minuto, los sujetos sustrajeron teléfonos celulares y otros artículos de valor, que guardaron en una mochila.

El comerciante accionó su arma contra los delincuentes cuando se disponían a abandonar el local. Foto: X: CronicaPolicial

Disparos cuando intentaban huir

Cuando los presuntos delincuentes se disponían a abandonar el local, el propietario tomó un arma de fuego que mantenía oculta en una vitrina y disparó contra ellos.

En el video se aprecia que ambos hombres intentan salir del establecimiento, pero caen heridos a pocos metros de la puerta.

De acuerdo con reportes de medios locales, uno de los sospechosos falleció en el lugar, mientras que el otro fue trasladado en estado grave a un hospital de la zona. Hasta el momento, las autoridades no han revelado sus identidades.

Situación legal bajo análisis

Tras el incidente, el comerciante quedó bajo resguardo policial mientras se desarrollan las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes. El material audiovisual será una de las principales pruebas dentro del proceso.

El caso ha generado múltiples reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios calificaron al comerciante como “héroe”, otros cuestionaron las posibles implicaciones legales de su actuar, en un debate que reabre la discusión sobre el uso de la fuerza en situaciones de asalto.

Las autoridades dominicanas continúan con las indagaciones.