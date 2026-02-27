Emergencia vial en Colombia: Lluvias provocan 11 cierres totales y colapso de puentes en puntos estratégicos

La infraestructura vial de Colombia atraviesa uno de sus momentos más críticos en lo que va del año. La persistente temporada de lluvias que azota a buena parte del territorio nacional ha dejado un saldo preocupante en la conectividad terrestre. Según el más reciente informe del Observatorio de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, actualmente se registran 11 cierres totales y 21 cierres parciales en al menos nueve departamentos del país.

La combinación de suelos saturados, crecientes súbitas de ríos y la antigüedad de algunas estructuras ha derivado en deslizamientos de gran magnitud, pérdida de banca y, lo más grave, el colapso estructural de puentes clave para el comercio y el turismo nacional.

Radiografía de la crisis: Los departamentos más afectados

La situación de emergencia no es uniforme, pero se concentra con una severidad alarmante en cuatro regiones principales: Antioquia, Córdoba, Magdalena y Nariño. En estos puntos, la naturaleza ha sobrepasado la capacidad de las obras civiles, obligando a la suspensión inmediata del tránsito para evitar tragedias humanas.

Antioquia y el Urabá: Aislamiento y riesgo

Antioquia es, quizás, el departamento que enfrenta los desafíos más grandes en términos de ingeniería. La vía Santuario – Caño Alegre, una arteria vital para la conexión con el Magdalena Medio, se encuentra con cierre total debido a un deslizamiento de tierra de proporciones masivas que ha sepultado la calzada.

Por otro lado, la subregión del Urabá antioqueño vive su propia crisis. El desbordamiento del río Mulatos ha comprometido seriamente la estructura del puente en la vía Necoclí – Arboletes, mientras que la conexión entre Arboletes y San Juan de Urabá también presenta un cierre total por daños estructurales en una de las cabeceras de su puente principal.

Córdoba y Magdalena: El colapso de la infraestructura Caribe

En el departamento de Córdoba, la fractura estructural del Puente Jalisco, en el municipio de Los Córdobas, ha incomunicado la ruta Puerto Rey – Montería. A esto se suma el colapso del puente sobre el arroyo Ejem en la vía Tuchín – Momil (Lorica), dejando a miles de habitantes y transportadores sin rutas seguras.

La situación en el Magdalena ha captado la atención nacional tras el colapso del puente Mendihuaca. Esta estructura, ubicada en la estratégica vía Santa Marta – Palomino, cedió ante una creciente súbita del río, cortando el flujo hacia uno de los destinos turísticos más importantes del país y afectando el transporte de carga hacia el departamento de La Guajira.

Nariño: El desafío en el sur

En el sur del país, la vía Rumichaca – Pasto, específicamente en el sector Tablón Obraje, reporta una pérdida total de la banca. Este evento no solo afecta el tránsito interno, sino que impacta directamente el comercio binacional con Ecuador, generando represamientos de carga pesada.

Pasos restringidos y el peligro de la inestabilidad

Además de los cierres definitivos, las autoridades mantienen bajo vigilancia 21 puntos con paso restringido a un solo carril. Departamentos como Santander, Risaralda, Casanare y Meta reportan afectaciones por:

Caída constante de rocas y lodo.

Socavación del terreno por corrientes de agua subterránea.

Pérdida parcial de la berma o la banca.

El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, ha manifestado que la prioridad absoluta es la vida de los usuarios. “Estamos enfrentando una temporada de lluvias con impactos importantes. Nuestra prioridad es salvaguardar la vida de los usuarios viales”, afirmó el alto oficial, instando a la ciudadanía a no desafiar la fuerza de la naturaleza.

Recomendaciones para una movilidad segura

Ante este panorama de incertidumbre vial, la Policía Nacional y los organismos de gestión del riesgo han emitido una serie de recomendaciones obligatorias para quienes deben desplazarse por las carreteras nacionales:

Consulta permanente: Antes de iniciar cualquier trayecto, es indispensable verificar el estado de las vías a través del #767 o las cuentas oficiales de la Dirección de Tránsito. Evitar viajes nocturnos: En zonas de montaña, la visibilidad reducida y la lluvia aumentan el riesgo de quedar atrapado en un deslizamiento. Respeto a la autoridad: No intente cruzar puentes que presenten grietas o sectores donde el agua pase sobre la calzada. La obediencia a los uniformados en los puntos de control es fundamental. Reducción de velocidad: En los 21 puntos con paso a un carril, la prudencia es la mejor herramienta para evitar colisiones o accidentes por pérdida de tracción.

La coordinación entre el Gobierno Nacional, las concesiones viales y las autoridades territoriales continúa para agilizar las evaluaciones técnicas. Sin embargo, mientras las lluvias persistan, la habilitación de los corredores totales podría tardar varios días, dependiendo de la complejidad de las obras de reparación necesarias.